Pagatavo šo neticami gardo, ātri pagatavojamo un elementāro uzkodu, ko iesaka šefpavārs Mārtiņš Sirmais! Tā apvieno mīkstu, sulīgu kabaci ar kraukšķīgu siera un panko panējumu. Nepieciešams vien neliels skaits sastāvdaļu un tikai pāris minūtes cepšanai – un jūs iegūsiet aromātiskus, zeltainus kabaču gabaliņus. Recepte, ar kuru šefpavārs dalās TV kanāla 360 gatavošanas raidījumā “Dr. Sirmais”, būs lieliski piemērota gan vieglai maltītei, gan kā izcila piedeva jebkurai ēdienreizei.
Nepieciešams:
- Kabači vai cukīni;
- Olas;
- Panko rīvmaize;
- Rīvēts cietais siers;
- Baltvīna etiķis;
- Sāls.
Pagatavošana:
Kabačus sagriež ripiņās un apber ar sāli. Pēc tam vienā bļodā sajauc rīvmaizi ar rīvēto sieru.
Citā bļodā sajauc olas un pievieno nedaudz baltvīna etiķa.
Kabaču ripiņas iemērc olā, pēc tam rīvmaizes un siera maisījumā un liek uz siltas pannas.
Cep ne visai augstā temperatūrā, līdz kabači kļuvuši zeltaini brūni.
Pagatavošanas procesu skaties video!
