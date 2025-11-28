28. novembrī Rīgā sāk darboties Doma laukuma Ziemassvētku tirdziņš, informē uzņēmumā "Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš".
Ziemassvētku tirdziņš darbosies līdz nākamā gada 4. janvārim.
Doma laukumā varēs apskatīt un iegādāties Latvijas mājražotāju un amatnieku darinājumus, kā arī baudīt dažādus ēdienus un dzērienus no vairāk nekā 80 tirgotājiem.
30. novembrī plkst. 17 paredzēta Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa atklāšana un Dailes teātra 10. studijas koncerts.
Amatnieku un mājražotāju tirdzniecības vietās varēs iegādāties pinumus, koka izstrādājumus un rotaļlietas, adījumus, dzintara un sudraba rotas, spēles, rotājumus, ādas izstrādājumus, sveces, aitādas izstrādājumus, kā arī dažādus ēdienus un dzērienus - medu, piparkūkas, kaņepju, gaļas produktus, ievārījumus, mērces, sīrupus, karstos un aukstos dzērienus.
Tirdziņā plānotas izklaides bērniem - nedēļas nogalēs un svētku dienās būs iespēja satikt Ziemassvētku vecīti un rūķus, vizināties karuselī, doties izjādēs ar ponijiem, apskatīt aitiņas, kā arī piedalīties radošajās darbnīcās.
Nedēļas nogalēs iecerēta plaša kultūras programma - no folkloras un dančiem līdz deju vakariem dīdžeju pavadībā.
Kultūras programmu iespējams skatīt tirdziņa mājaslapā "vzt.lv".
Tirdziņa saimnieks Andris Kreislers norāda, ka 25 gadus organizē Ziemassvētku tirdziņu Doma laukumā un šajā laikā Rīga ir iekļauta Eiropas apritē, saglabājot Rīgas Ziemassvētku tirdziņa īpašo atmosfēru un atbalstot Latvijas amatniekus un meistarus.
Kā liecina "Firmas.lv" informācija, SIA "Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņš" reģistrēta 2001. gadā. Uzņēmums pērn strādājis ar 354 000 eiro apgrozījumu un 85 590 eiro peļņu. Uzņēmums pilnībā pieder Kreisleram.
