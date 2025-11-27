Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ceturtdien Kijivā pasniedza Latvijas ārlietu ministrei Baibai Bražei (JV) Ukrainas valsts II pakāpes ordeni "Par nopelniem", aģentūru LETA informēja ministres padomniece Signe Znotiņa-Znota.
Ukrainas prezidents pateicās Latvijas ārlietu ministrei par nozīmīgu personīgo ieguldījumu starpvalstu sadarbības stiprināšanā, Ukrainas valsts suverenitātes un teritoriālās integritātes atbalstīšanā, labdarības aktivitātēs un Ukrainas valsts popularizēšanā pasaulē.
Braže akcentēja, ka augstais apbalvojums ir novērtējums un pateicība Latvijai un Latvijas sabiedrībai, kura kopš pirmās kara dienas sniedz visu iespējamo atbalstu Ukrainai un to nemainīgi turpinās. Viņa norādīja, ka taisnīgam un ilgstošam miera risinājumam jāgarantē spēcīga, suverēna un demokrātiska Ukraina, tādēļ Krievijas vājināšana un lielāks atbalsts Ukrainai ir galvenie elementi ilgtspējīgam mieram.
Latvijas ārlietu ministre uzsvēra, ka uz Krieviju jāturpina izdarīt ekonomisku, militāru, politisku un diplomātisku spiedienu, lai tā nevarētu atsākt agresiju pret Ukrainu. Viņa arī apliecināja, ka Latvija aktīvi izmantos arī ANO Drošības padomes platformu, tostarp aicinot neitrālās valstis, globālos partnerus un sabiedrotos darīt vairāk Ukrainas atbalstam.
Braže trešdien un ceturtdien ir darba vizītē Ukrainā - Kijivā un Černihivā. Ministre tikās ar Ukrainas ārlietu ministru Andriju Sibihu, citām augstām amatpersonām, Ukrainas bruņotajiem spēkiem, militārās industrijas pārstāvjiem, NVO un Latvijas diasporu Ukrainā.
Ukrainā viņa piedalījās Latvijā ražoto "Patria" 6x6 bruņutransportieru nodošanas Ukrainas bruņotajiem spēkiem ceremonijā. Kopumā šogad Ukrainai nodoti visi Latvijas solītie 42 "Patria" 6x6 transportlīdzekļi. Braže norādīja, ka kopējais Latvijas militārais atbalsts 2025. gadā sasniegs 0,3% no iekšzemes kopprodukta (IKP).
Papildu "Patria" piegādei tas ietver arī vairāk nekā 3000 Ukrainas karavīru apmācību, 20 miljonu eiro ieguldījumu Latvijas vadītajā Dronu koalīcijā, 7,2 miljonu eiro iemaksas NATO un ASV iniciatīvai Ukrainas atbalstam, dalību NATO vadītajā projektā "Renovator" un atbalstu militārās slimnīcas atjaunošanai Vinnicas apgabalā. Arī 2026. gadā Latvijas atbalsts Ukrainai būs vismaz 0,25% no IKP.
Černihivā Latvijas ārlietu ministre atklāja Černihivas rajona slimnīcas bērnu bloku un Ukrainas tiesībsarga Cilvēktiesību aizsardzības centra Černihivas reģionālo biroju. Latvija abu objektu rekonstrukcijā ieguldījusi 612 075 eiro.
Ar Ukrainas pretkorupcijas organizāciju pārstāvjiem ārlietu ministre pārrunāja Ukrainas reformu progresu, tiesiskuma un pretkorupcijas stiprināšanu, kā arī Ukrainas virzību uz Eiropas Savienību. Klātesot Bražei, tika parakstīts saprašanās memorands starp SIA "Tilde" un Ukrainas Digitālās transformācijas ministriju, un Eiropas un eiroatlantiskās integrācijas biroju par tulkošanas platformas uzturēšanu nākamos trīs gadus.
Paredzēts, ka "Tildes" mākslīgā intelekta rīks sniegs praktisku atbalstu eirointegrācijas procesā, saīsinot tulkošanai vajadzīgo laiku un palīdzot nodrošināt konsekventu terminoloģiju tiesību aktos.
Tāpat Latvijas ārlietu ministre nolika ziedus pie Varoņu sienas, godinot Ukrainas aizstāvjus, kuri krituši, aizstāvot savas valsts brīvību un neatkarību.
