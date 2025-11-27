Saglabājoties pašreizējiem uzbrukuma tempam, Krievijas karaspēks Doneckas apgabala daļu, kas joprojām atrodas Ukrainas kontrolē, spēs ieņemt līdz 2027. gada augustam, prognozē ASV bāzētais Kara pētījumu institūts (ISW).
Krievijas karaspēks Pokrovskā pirmo reizi ienāca 31. jūlijā un kopš tā laika līdz 26. novembrim ir virzījies uz priekšu vidēji 0,12 kilometrus dienā, norāda domnīcas analītiķi.
"Krievijas karaspēks nav ieņēmis Pokrovsku, 11,5 kvadrātkilometru lielo pilsētu, lai gan pilsētā darbojies vairāk nekā 118 dienas," teikts ziņojumā.
"Līdz 26. novembrim [krievi] ir nostiprinājuši 66% Pokrovskas, kas ir mazs procents, ņemot vērā laiku un cilvēkresursus - tie ir vismaz divu apvienoto armiju elementi -, ko Krievija veltījusi šiem centieniem," norāda ISW.
"Realitāte kaujaslaukā liecina, ka Krievijas uzvara Ukrainā nebūt nav droša," uzsver analītiķi.
"[Krievijas diktators Vladimirs] Putins un Krievijas armijas komandieri cenšas attēlot Krieviju kā spējīgu ātri militāri ieņemt Doneckas apgabalu, taču ticami dati par Krievijas progresa tempu Doneckas apgabalā neliecina, ka Krievijas karaspēks neizbēgami ieņems pārējo apgabala daļu," uzskata analītiķi.
Krievijas karaspēks par prioritāti bija izvirzījis Pokrovskas un Mirnohradas ieņemšanas pabeigšanu, taču šo uzdevumu pildīja lēni, jo Ukrainas karavīriem izdevās noturēt Krievijas virzīšanās tempu Pokrovskā gājēju tempa līmenī.
Dienu iepriekš Ukrainas armijas grupa "Austrumi" ziņoja, ka ievērojamo zaudējumu dēļ Krievija bija spiesta izmantot rezerves spēkus Pokrovskas šturmēšanai, mēģinot iekļūt pilsētas dienvidu daļā un virzīt nelielas grupas uz centrālo daļu.
Ukrainas aizstāvji aptur ienaidnieka virzīšanos, aktīvi traucējot loģistiku un izmantojot inženiertehniskos spēkus aizsardzības koridoru izbūvei.
Avoti: ASV vēlas miera līguma parakstīšanu pirms drošības garantijām Ukrainai
ASV valsts sekretārs Marko Rubio sacījis, ka Savienotās Valstis vēlas, lai miera līgums par Krievijas-Ukrainas kara izbeigšanu tiktu parakstīts vēl pirms drošības garantiju sniegšanas Ukrainai, vēsta ASV tīmekļa izdevums "Politico", atsaucoties uz saviem avotiem.
"Saskaņā ar Eiropas diplomāta un ar sarunām pazīstama cilvēka teikto valsts sekretārs Marko Rubio Eiropas sabiedrotajiem paziņojis, ka ASV vēlas, lai tiktu parakstīts miera līgums, pirms tās piekrīt jebkādām drošības garantijām Ukrainai," vēsta izdevums.
"Saskaņā ar avotu teikto, ar šo nosacījumu tiek uzsvērti ASV pagājušajā nedēļā Kijivā izteiktie piedāvājumi. Otrdien telefonsarunā ar Eiropas amatpersonām Rubio apgalvoja, ka [ASV] prezidents Donalds Tramps varētu vienoties par ilgtermiņa drošības garantijām Ukrainai, kas, pēc viņu teiktā, nodrošinātu Kijivai drošības sajūtu," ziņo "Politico".
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 169 690
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz ceturtdienas rītam sasnieguši 1 169 690 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1140 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 373 tankus, 23 628 bruņutransportierus, 34 709 lielgabalus un mīnmetējus, 1550 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1253 zenītartilērijas iekārtas, 428 lidmašīnas, 347 helikopterus, 85 174 bezpilota lidaparātus, 3995 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 68 351 automobili un autocisternu, kā arī 4008 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
Aptauja
Kādi ir Donalda Trampa mērķi attiecībā uz Krieviju un Ukrainu?
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties un reizi nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.