Dānijas valsts pasta uzņēmums "PostNord" šā gada beigās pārtrauks vēstuļu sūtīšanu, taču vēstules saņemt un nosūtīt varēs ar privātā uzņēmuma "Dao" starpniecību.
"PostNord" norāda, ka kopš 2000. gada vēstuļu skaits Dānijā ir samazinājies par 90%, jo cilvēki dod priekšroku elektroniskai saziņai. Tādēļ no jaunā gada "PostNord" nodarbosies tikai ar paku sūtījumiem.
Vēstuļu sūtīšanā "PostNord" likvidēs 1500 darbavietu, taču izveidos 700 jaunas darbavietas paku piegādē.
Tikmēr "Dao" visā valstī izvietojis 1500 savas pastkastītes. Ar "Dao" starpniecību sūtītās vēstules varēs saņemt uzņēmuma klientu centros, taču tiks arī piedāvāts tās piegādāt mājās.
Starptautiskās vēstules nosūtīšana, ko "PostNord" līdz veica par 50 kronām (6,50 eiro), ar"Dao" starpniecību būs lētāka - 46 kronas (seši eiro).
"Dao" jau vairāk nekā 100 gadus Dānijā piegādā laikrakstus. Kopš 2011. gada uzņēmums Dānijā piedāvā nosūtīt vēstules, bet kopš 2012. gada - pakas.
"PostNord" ir kopuzņēmums, kurā Dānijas valstij pieder 40% akciju, bet Zviedrijas valstij - 60% akciju. Zviedrijā vēstuļu sūtīšanas pakalpojumu netiek plānots pārtraukt.
