Serbija Eiropas Padomes Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvenciju parakstījusi 2011. gadā, spēkā tā stājās 2012. gadā.
Šajā Balkānu valstī lielu lomu spēlē pareizticība. Serbijā ir ap 6,5 miljoniem iedzīvotāju. Latvijā nesen raisījās plašas diskusijas par Stambulas konvencijas ratificēšanu un par to, ko citām Eiropas valstīm iesaka konvencijas uzraugi. Ko eksperti secinājuši Serbijā? Piecu gadu laikā kopš GREVIO pirmā ziņojuma Serbijā konstatēti trūkumi sieviešu tiesību un drošības jomā.
Serbijā kopš gada sākuma nogalinātas 14 sievietes. Nevalstiskā organizācija "FemPlatz" jau 2023. gadā secināja, ka ik pēc divām nedēļām kāda sieviete tiek nogalināta savās mājās no partnera rokas. Taču valsts joprojām nav noteikusi femicīdu (sieviešu slepkavību, pamatojoties uz viņu dzimumu) kā atsevišķu noziedzīgu nodarījumu.
GREVIO ir starptautisku ekspertu grupa, kas regulāri vērtē katras valsts likumus un praksi Stambulas konvencijas īstenošanā, sniedz rekomendācijas, veic izmeklēšanu smagos pārkāpumos. GREVIO tematiskās izvērtēšanas ziņojumā, ko Eiropas Padome publicēja septembra beigās, uzsvērts, ka Stambulas konvencija atzīst femicīda uzraudzības mehānisma nozīmi. Šis pasākums iekļauts Serbijas Stratēģijā vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanai (2021–2025), kas sākotnēji tika uzskatīta par progresu. Taču daudzi tajā paredzētie pasākumi – tostarp femicīda uzraudzības mehānisms – netika ieviesti.
GREVIO ziņojumā izcelti nelabvēlīgi procesi Serbijā, piemēram, pret dzimumu vērstu ideoloģiju pieaugums. "Ir samazināta pilsoniskā telpa organizācijām, kas aizstāv sieviešu tiesības – naidīga vide, spiediens, draudi, fiziski uzbrukumi, ierobežoti resursi," saka Autonomā sieviešu centra pārstāve Tanja Iņjatoviča.
Ziņojumā norādīts arī attēlu izmantošanas ļaunprātības un digitālās vardarbības pieaugums, kā arī strukturāla diskriminācija pret romu sievietēm un meitenēm. Pētījumi apliecina, ka katrai desmitajai vidusskolniecei Serbijā ir izplatīti privāti attēli bez viņas piekrišanas.
Digitālā vardarbība ietver arī viltus kailfoto veidošanu ar mākslīgā intelekta palīdzību. "BIRN" ("Balkan Investigative Reporting Network" – Balkānu izmeklējošās žurnālistikas tīkls. – Red.) izmeklēšana parādīja, ka "Telegram" grupās Serbijā desmitiem tūkstošu lietotāju dalās ar viltotiem "izģērbtu" sieviešu attēliem.
Kopš 2020. gada tiesās skatītas vismaz 15 lietas, kas saistītas ar attēlu izmantošanu seksuālai vardarbībai, – 14 gadījumos tiesa atzina cietušās prasības, vienā lietā prokuratūra atteicās no apsūdzības.