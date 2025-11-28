Liepājnieki Mārtiņš Sesks un Renārs Francis lieliski sākuši pasaules čempionāta pēdējo posmu rallijā un tikai tehniska ķibele viņiem liedza ieņemt līderpozīciju.
Pasaules labākie rallisti pirmo reizi sacenšas Saūda Arābijā. Seskam ar Franci, kuri pārstāv "M-Sport Ford" komandu, šis ir septītais WRC posms šogad. Jau pats sākums bija labs – trešdien pirmajā ātrumposmā, kas norisinājās tumšā stāvlaukumā izveidotā trasē, liepājnieki uzrādīja trešo labāko laiku. Savukārt vakar visus nolika uz pamatīgas pauzes, jo viņu vadītais "ķirsītis", kā latviešu vadīto "Ford Puma Rally1" autiņu iesaukuši Latvijas līdzjutēji, burtiski lidoja pa smilšainajiem ceļiem. Sesks/Francis uzvarēja dienas pirmajos divos dopos un pirmo reizi rallija vēsturē Latvijas ekipāža bija līdere kādā no WRC posmu kopvērtējumiem!
Turpinājums gan bija raibs. Ceturtajā ātrumposmā Sesks kļūdījās un iebrauca sānceļā, pazaudējot aptuveni sešas sekundes, savukārt sestajā ātrumposmā pārsistas aizmugurējās labās puses riepas dēļ zaudētas jau vairāk kā 20 sekundes un arī līdera pozīcija kopvērtējumā. Finišu Latvijas ekipāža sasniedza uz trim riepām, jo no ceturtās pāri bija palicis tikai disks. Žēl, jo pirms riepas pārsišanas mūsējie tuvākos konkurentus tobrīd apsteidza par vairāk nekā sešām sekundēm. Savukārt dienas noslēdzošajā ātrumposmā Sesks bija ceturtais ātrākais, bet kopvērtējumā trešais, deviņas sekundes atpaliekot no līdera Adriana Furmo. Tikmēr uz papēžiem Seskam min igaunis Ots Tanāks, kuram šis ir pēdējais WRC rallijs, jo viņš nākamgad pasaules čempionātā nebrauks.
"Es neko īpaši nedarīju, braucu kā parasti, bet uz citu fona, par pārsteigumu arī sev, mēs esam ātri. Turpināsim cīnīties," pēc dienas pēdējā garā ātrumposma sacīja Sesks. Rallijs noslēgsies sestdien.
Saūda Arābijā noskaidrosies šī gada pasaules čempions, uz titulu pretendējot trim "Toyota" komandas braucējiem – Elfinam Evansam, Sebastjanam Ožjē un Kallem Rovanperam.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu