Latvijas basketbola izlases centrs Anžejs Pasečņiks vēl pērn klauvēja pie Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) durvīm, bet nu spēlē Taivānā.
Pasečņiks pirms pagājušās sezonas aizvadīja pilnu treniņu nometni ar NBA vienību Milvoki "Bucks", bet pirms čempionāta sākuma latvieti atbrīvoja. Viņš atrada darbu Turcijā, bet šovasar pārcēlās uz Taivānas iepriekšējās sezonas vājāko vienību "Lioneers", kas šobrīd tabulā ar četrām uzvarām un trim zaudējumiem ieņem otro vietu septiņu komandu konkurencē. "Man iepriekš bijuši vairāki piedāvājumi no tā reģiona, bet nejutu, ka būtu īstais brīdis. Šoreiz ilgāk padomāju un nolēmu iet šo ceļu," teic Anžejs Pasečņiks, neslēpjot, ka ārzemniekiem šī līga ir interesanta finansiālā aspekta dēļ.
Aizpērn viņš ar Latvijas izlasi pirms Pasaules kausa piedalījās turnīrā Taivānā, tad iespaidi neesot bijuši labākie, bet šobrīd ir patīkami pārsteigts. Arī līga interesanta, komandā drīkst būt četri leģionāri un spēlei var pieteikt trīs. Anžejs pagaidām nospēlējis trīs mačus, vidēji laukumā esot 36 minūtes un gūstot 13 punktus.
"Nevienai komandai nav vietējā trenera, mēģina iemiksēt ASV un Eiropas basketbolu, ar eiropiešu treneri vairāk kustina bumbu, amerikāņi spēlē mazliet individuālāk, bet arī nav pārspīlēti. Tos, kas domā tikai par savu statistiku, visticamākais, atlaidīs. Vietējie spēlētāji ir mazāka auguma, līdz ar to visi garie ir ārzemnieki, un man nav nekāda pastaiga. Aizsardzībā komandas ļoti fokusējas, lai es netieku soda laukumā," stāsta 29 gadus vecais centra spēlētājs.
Šovasar viņš izvēlējās nepretendēt uz vietu Latvijas izlasē pirms Eiropas čempionāta, ņemot vērā to, ka nebaudīja iepriekšējā galvenā trenera Lukas Banki uzticību. Tagadējais vadītājs Sito Alonso piezvanījis un teicis, ka vēlas redzēt. "Man paveicās, jo vasarā kluba vadībai jau prasīju, vai viņi ir ar mieru, ka spēlēju izlasē, teica, ka jā. Tagad komandas biedrs arī gribēja aizbraukt uz izlasi, bet vairs neļāva," tā Anžejs.
Piektdien Pasaules kausa kvalifikācijas pirmajā spēlē mājās pret Nīderlandi un pirmdien viesos pret Austriju viņš negaida vieglas uzvaras, jo ar jauno treneri ir tikai dažas gatavošanās dienas, trūkst arī vairāku spēlētāju. Vakar izziņotajā kandidātu sarakstā tika veiktas izmaiņas – veselības likstu dēļ malā paliks Ojārs Siliņš un Kārlis Šiliņš, kurus aizstās pēdējās nedēļās Tallinas "Kalev/Cramo" rindās teicamu sniegumu demonstrējošais Anrijs Miška, kā arī Rodijs Mačoha no Rīgas "Zeļļiem".
