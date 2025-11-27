Austrālijā divi jaunieši vērsušies tiesā, lai apstrīdētu likumu, kas no 10. decembra liegs piekļuvi virknei sociālo mediju platformu personām, kas nav sasniegušas sešpadsmit gadu vecumu.
Jaunieši ar interneta brīvību aizstāvju atbalstu pauž pārliecību, ka šāds aizliegums neatbilst valsts konstitūcijai un pārkāpj viņu tiesības uz brīvu saziņu.
Rūpes par garīgo veselību
No 10. decembra sociālo mediju platformām, piemēram, "Facebook", "Instagram", "YouTube" un "TikTok", būs jānodrošina, ka sešpadsmit gadus nesasniegušie jaunieši nevarēs izveidot kontus šajās platformās, bet jau esošos viņu kontus vajadzēs dzēst vai deaktivēt. Likums, kas regulē jaunos noteikumus, tika pieņemts pagājušā gada novembrī. Austrālijas valdība šādu ierobežojumu ieviešanu pamatojusi ar vēlmi mazināt "spiedienu un risku", ar kuru bērni sastopas sociālajos medijos. Valdības pasūtītā pētījumā noskaidrots, ka 96% bērnu vecumā no desmit līdz piecpadsmit gadiem izmanto sociālos medijus. Uzmanība tiek vērsta gan uz sociālo mediju negatīvo ietekmi uz bērnu garīgo veselību, gan arī uz tehnoloģiju kompāniju izstrādātajiem algoritmiem, kas mudina aizvien ilgāku laiku pavadīt šajās platformās. Bērni kļūstot par upuri kiberhuligānismam, ciešot no seksuālas uzmākšanās, kā arī var tikt pamudināti uz ēšanas traucējumiem vai pat pašnāvību, noskaidrots valdības pētījumā. Apskatnieki norāda, ka tik visaptverošs aizliegums, kas ierobežotu tieši bērnu iespējas piekļūt sociālajiem medijiem, nekur citur pasaulē nav ieviests. Citas valstis, kā arī tehnoloģiju kompānijas ar lielu interesi vēros, kā šie noteikumi Austrālijā tiks iedzīvināti. Piemēram, Dānijas un Malaizijas valdības jau paudušas vēlmi ieviest līdzīgus ierobežojumus. Par nepieciešamību piecpadsmit gadus nesasniegušiem bērniem liegt piekļuvi sociālajiem medijiem runājuši arī Francijas parlamenta deputāti.
Ieviešana varētu būt sarežģīta
Nav tomēr pilnīgas skaidrības par iespējām iedzīvināt jaunos noteikumus. Atbildība par to ievērošanu uzlikta tieši sociālo mediju uzņēmumiem, nevis jauniešiem vai to vecākiem. Likuma nepildīšanas gadījumā kompānijām var nākties samaksāt līdz pat 49,5 miljoniem Austrālijas dolāru (25,7 miljoni eiro) lielu sodu. Valdība ir uzlikusi par pienākumu sociālo mediju uzņēmumiem nodrošināt vecuma pārbaudes jauniešiem, kuri gribēs izmantot to platformas. Tiek runāts gan par identifikācijas karšu izmantošanu, gan arī par sejas un balss atpazīšanas sistēmām. Nepietiks ar pašu jauniešu vienkāršu vecuma atzīmēšanu, reģistrējot kontu. Arī vecāki nevarēs paziņot, ka viņu bērni ir sasnieguši nepieciešamo vecumu.
Tehnoloģiju kompānijas nav bijušas sajūsmā par jaunajiem ierobežojumiem. Tās norādījušas, ka šos noteikumus būs grūti ieviest, tos varēs viegli apiet, turklāt lietotāju dzīve tiks lieki apgrūtināta.
Valdības kritiķi arī norāda, ka, liedzot jauniešiem iespēju uzturēties citādi legālās platformās, viņi var tikt iedzīti tā dēvētajā "tumšajā tīmeklī", kur informācijas apmaiņa notiek pilnībā anonīmi un bērni var kļūt par noziedznieku upuriem. Tiek arī norādīts, ka daudziem jauniešiem šādi ierobežojumi liegs vienīgās saziņas iespējas.
Valdība nepiekāpsies
Lai bloķētu likuma stāšanos spēkā, Sidnejā bāzētā interneta brīvību aizstāvju organizācija "Digital Freedom Project" trešdien vērsusies Austrālijas Augstākajā tiesā. Organizācija prasību iesniegusi kopā ar diviem piecpadsmit gadus veciem jauniešiem – Noa Džonsu un Meisiju Neilandi. Prasītāji uzsver, ka Austrālijas valdība ar jaunajiem ierobežojumiem pārkāpj bērnu tiesības. Jaunieši ir "topošie vēlētāji", atgādināja Neilande, kura sociālo mediju aizliegumu salīdzinājusi ar Džordža Orvela romāna "1984" sižetu. Džonss savukārt pauda, ka jauniešiem kā "patiesiem digitālās pasaules iedzīvotajiem" ir vēlme palikt izglītotiem "mūsu digitālajā pasaulē". "Digital Freedom Project" norāda, ka jaunieši paļaujas uz sociālajiem medijiem informācijas iegūšanas nolūkos, ka arī lai biedrotos. Visvairāk sociālo mediju aizliegums skaršot visievainojamākās sabiedrības grupas – jauniešus ar invaliditāti, lauku apvidu jauniešus, kā arī seksuālo minoritāšu pārstāvjus, pauduši prasības iesniedzēji. "Digital Freedom Project" aicinājusi izmantot citus līdzekļus drošības stiprināšanai internetā, piemēram, stiprināt digitālo pratību sabiedrībā. Neskatoties uz tiesvedību, leiboristu valdības pārstāvji solījuši nepiekāpties. "Mūs neiebiedēs draudi. Mūs neiebiedēs tiesvedības. Mūs neiebiedēs lielās tehnoloģiju kompānijas," trešdien paziņoja sakaru ministre Anika Velsa. Viņa piebilda, ka valdība šajā jautājumā ir "vecāku, nevis platformu pusē". Aptaujas rāda, ka vairums austrāliešu atbalsta sociālo mediju aizliegumu jauniešiem līdz 16 gadu vecumam. Austrālijas mediji vēsta, ka tehnoloģiju kompānija "Google", kam pieder ierobežojumiem pakļautā platforma "YouTube", apsverot iespēju vērsties tiesā, tomēr līdz šim tas nav noticis. Jāpiebilst, ka Austrālijas likumdevēji paredzējuši virkni izņēmumu. Nekādi ierobežojumi neattiecas uz ziņapmaiņas lietotnēm "WhatsApp" un "Messenger". Brīva piekļuve atstāta arī uz izglītību un profesionālo saziņu orientētām platformām. Daļai satura jaunieši varēs piekļūt arī ierobežojumiem pakļautajās platformās. Piemēram, savam vecumam atbilstošus video "YouTube" viņi varēs skatīties arī bez konta.
