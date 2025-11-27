Neskatoties uz asām diskusijām, Sociālo un darba lietu komisija nolēma virzīt izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā pretrunīgi vērtētos grozījumus Darba likumā. Tie paredz likvidēt 110. pantu – par darbinieka atlaišanas saskaņošanu ar arodbiedrību kKā arī uz pusi samazināt samaksu par virsstundām, vēsta 360TV Ziņas.
Šis ir tas gadījums, kad sociāliem partneriem ir pilnīgi pretēji viedokļi par vairākiem likuma grozījumiem. Piemēram, Darba devēju konfederācija piedāvā svītrot likuma 110. pantu, kas paredz, ka darbinieka atlaišana ir jāsaskaņo ar arodbiedrību.
Konfederācija vēlas arī virsstundu apmaksas samazināt uz pusi – no tagadējiem 100% līdz 50%. Virsstundu apmaksu 100% apmērā darba devēji uzskata par padomju laiku pārpalikumu. Šāds regulējums vēl ir tikai Krievijā un Baltkrievijā, taču Latvijai būtu jāvirzās uz citu Eiropas Savienības valstu līmeni.
Savukārt Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības norāda, ka Latvijā algas ir vienas no viszemākajām Eiropas Savienībā, un kamēr tās necelsies, virsstundu apmaksu nedrīkst samazināt, jo tas sitīs pa darba ņēmēju kabatām.
Sagaidāms, ka Darba likuma grozījumu izskatīšana vēl raisīs plašas debates Saeimas plenārsēdē.
