Krievijas diktators Vladimirs Putins ceturtdien paziņoja, ka ir gatavs rakstiski dokumentēt atteikšanos no Krievijas uzbrukuma Eiropai, kas būtu daļa no diplomātiskām sarunām.
Putins noraidīja apgalvojumus, ka Krievija grasās iebrukt Eiropā, kā "melus" un "pilnīgas blēņas".
"Mums tas izklausās smieklīgi. Patiesība ir tāda: Mēs nekad negrasījāmies to darīt. Tomēr, ja viņi grib to dzirdēt no mums, tad mēs to dokumentēsim," Putins sacīja preses konferencē, noslēdzot vizīti Kirgizstānas galvaspilsētā Biškekā, kur viņš piedalījās Kolektīvās drošības līguma organizācijas (KDLO) samitā.
Krievijas vadītā KDLO ir militāra alianse, kas pašlaik ietver arī Tadžikistānu, Kirgizstānu, Kazahstānu un Baltkrieviju.
Putins ir vairākkārt noraidījis Vācijas un citu Eiropas valstu politiķu izteikumus, ka Krievija pēc Ukrainas grib iebrukt citās Eiropas valstīs.
Viņa apliecinājumi par pretējo tiek skeptiski uztverti Rietumos, sevišķi kopš Krievijas jaunā iebrukuma Ukrainā 2022. gadā. Pirms šī iebrukuma Putins apgalvoja, ka Krievija negrasās to darīt.
Ukraina: Krievijas dzīvā spēka zaudējumi sasniedz 1 170 790
Krievijas karaspēka dzīvā spēka zaudējumi Ukrainā līdz piektdienas rītam sasnieguši 1 170 790 karavīrus, ziņo Ukrainas armijas ģenerālštābs.
Saskaņā ar ģenerālštāba datiem diennakts laikā iznīcināti 1100 iebrucēji.
Kopš atkārtotā iebrukuma sākuma 2022. gada 24. februārī krievi zaudējuši 11 380 tankus, 23 643 bruņutransportierus, 34 730 lielgabalus un mīnmetējus, 1550 daudzlādiņu reaktīvās iekārtas, 1253 zenītartilērijas iekārtas, 428 lidmašīnas, 347 helikopterus, 85 237 bezpilota lidaparātus, 3995 spārnotās raķetes, 28 kuģus un ātrlaivas, vienu zemūdeni, 68 399 automobiļus un autocisternas, kā arī 4008 specializētās tehnikas vienības.
Krievijas zaudējumu apmērs tiek precizēts, jo informācijas ieguvi traucē karadarbība.
