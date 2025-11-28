Ukrainas prezidenta kancelejas vadītājs Andrijs Jermaks noraidījis iespēju, ka Kijiva varētu atteikties no savām teritorijām.
"Neviens saprātīgs cilvēks šodien neparakstīs dokumentu par teritoriju atdošanu," intervijā laikrakstam "Atlantic" sacīja Jermaks. "Kamēr Zelenskis ir prezidents, nevienam nevajadzētu gaidīt, ka mēs atteiksimies no teritorijām.
Viņš neparakstīs līgumu par teritoriju nodošanu. Konstitūcija to aizliedz.
Neviens to nevar darīt, ja vien nevēlas iet pret Ukrainas konstitūciju un Ukrainas tautu."
Sākotnējais 28 punktu ASV miera plāns, kas parādījās medijos, paredzēja, ka Ukraina atzīs Krievijas faktisko kontroli pār Krimu, visu Luhanskas un Doneckas apgabalu teritoriju, kā arī Krievijas karaspēka okupēto Hersonas un Zaporižjas apgabalu daļām. Vēlāk šis punkts no dokumenta tika izslēgts - plānots, ka teritoriālie jautājumi tiks apspriesti ASV un Ukrainas prezidentu personīgas tikšanās laikā.
"Viss, par ko mēs tagad patiešām varam runāt, ir kontaktlīnijas noteikšana," sacīja Jermaks.
Jermaks vada Ukrainas sarunu grupu. Iepriekš viņš sacīja, ka Ukraina un ASV turpinās apspriest ASV miera plānu vēlāk šonedēļ.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
