Šodien glābēji turpinās meklēt vakar vakarā Daugavā, Rīgā, nogrimušu auto, aģentūru LETA informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 20.25 saņemts izsaukums uz Daugavu Rīgā, kur sākotnējā informācija liecināja, ka upē ir iebraukusi vieglā automašīna.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji redzēja, ka vieglā automašīna strauji grimst un pazūd ūdenī. Ar eholotu palīdzību tika pārmeklēta upes gultne, lai identificētu iespējamo automašīnas atrašanās vietu. Veicot zemūdens meklēšanas darbus, vienu no šīm vietām pārbaudīja ūdenslīdēji, bet automašīna netika atrasta. Lielās straumes un diennakts tumšā laika dēļ meklēšanas darbi tika pārtraukti neilgi pirms trijiem naktī. Meklēšanas darbi turpināsies šodien dienas gaišajā laikā.
Valsts policijas (VP) rīcībā esošā informācija liecina, ka automašīna iebraukusi Daugavā starp Akmens un Vanšu tiltiem Vecrīgas pusē. Automašīnā atradusies sieviete, un meklēšanas darbi turpinās, aģentūra LETA noskaidroja VP Sabiedrisko attiecību nodaļā.
Policijā sākts kriminālprocess.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega kravas mikroautobuss, grīda, elektrības skaitītājs, pirts, atkritumi, dzīvojamās mājas dūmvadā sodrēji, vieglās automašīnas, pirtis, dārza māja un bez uzraudzības atstāts piededzis ēdiens.
Kopumā aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 39 izsaukumus - 13 uz ugunsgrēku dzēšanu, 16 uz glābšanas darbiem, bet desmit izsaukumi bija maldinājumi.
