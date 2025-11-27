Pieaugot Krievijas radītajiem draudiem, Francija no nākamās vasaras ieviesīs brīvprātīgu desmit mēnešu karadienestu, ceturtdien paziņojis prezidents Emanuels Makrons.
"Tiks ieviests jauns nacionālais dienests, pakāpeniski sākot ar nākamo vasaru," prezidents pavēstīja uzrunā karavīriem Varsaljērerisē, Francijas dienvidaustrumos.
Francija no karaklausības atteicās gandrīz pirms trim desmitgadēm.
Brīvprātīgie, galvenokārt 18 līdz 19 gadus veci, dienēs tikai Francijas teritorijā, uzsvēra Makrons.
"Lielas krīzes gadījumā parlaments var atļaut iesaukt ne tikai brīvprātīgos," piebilda Makrons, atzīstot, ka tādā gadījumā karadienests kļūs obligāts.
No nākamā gada vasaras armijā iesaistīsies 3000 brīvprātīgo, pēc tam to skaits pakāpeniski palielināsies, lai līdz 2030. gadam armijā iekļautu 10 000 jauniešu, bet līdz 2035. gadam - 50 000, sacīja Makrons.
Aptauja
Kāda loma Eiropai būtu jāuzņemas globālajā politikā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu