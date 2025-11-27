Austrālijā Jaundienvidvelsas štata piekrastes ūdeņos ceturtdien haizivs uzbrukumā viens cilvēks gājis bojā, bet otrs smagi savainots, pavēstīja glābēji un policija.
Uzbrukums notika agri no rīta, un viens no upuriem, sieviete, mira notikuma vietā.
Otrs upuris guva nopietnus kājas ievainojumus un no nomaļās pludmales Kraudija līcī - aptuveni 250 kilometrus uz ziemeļiem no Sidnejas - tika nogādāts slimnīcā stabilā stāvoklī.
"Viņi bija pazīstami, gāja peldēties, un tad uzbruka haizivs," žurnālistiem sacīja Jaundienvidvelsas policijas inspektors Timotijs Beilijs.
Kāds aculiecinieks izglābis ievainotā vīrieša dzīvību, aptinot viņa kāju ar žņaugu, sacīja štata ātrās palīdzības inspektors Džošua Smits.
Pludmale un tās apkārtne slēgta, un dienesti strādā, lai noteiktu, kāda haizivs uzbrukusi peldētājiem.
Dati liecina, ka visbiežāk peldētājus un sērfotājus sakodušas lielās baltās haizivis, tīģerhaizivis un vēršhaizivis.
Uzbrukumi ar letālu iznākumu ir salīdzinoši reti, tomēr to skaits pieaug.
25 gados līdz 2025. gadam reģistrēti 56 nāves gadījumi, salīdzinot ar 27 nāves gadījumiem iepriekšējā ceturtdaļgadsimtā.
