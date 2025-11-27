No otrdienas Baltijas valstīs līdzās līdzšinējam elektroenerģijas tirgus operatoram “Nord Pool” darbību sāk arī “Epex Spot”. Tās ienākšana tirgū tiek vērtēta kā solis, kas varētu veicināt konkurenci un uzlabot pakalpojumu pieejamību tirgotājiem. Tomēr eksperti uzsver, ka tas nenozīmē zemākas elektroenerģijas cenas patērētājiem, vēsta 360TV Ziņas.
Nozares pārstāvji skaidro, ka visiem Eiropas Savienības vienotā enerģijas tirgus operatoriem ir kopīga piedāvājuma un pieprasījuma apkopošanas sistēma. Cenas veidošana tiek balstīta vienotā metodikā, tāpēc tirgus operatora maiņa pati par sevi gala cenu neietekmē. Speciālisti norāda, ka vairumtirdzniecības cenu līmenis Baltijas valstīs šādu pārmaiņu dēļ nemainās, jo birža galvenokārt darbojas kā servisa centrs tirgus dalībniekiem.
“Epex Spot” ienākšana tirgū gan varētu radīt lielāku konkurenci starp abiem operatoriem, un tas, pēc ekspertu domām, varētu uzlabot pakalpojumu kvalitāti un sniegt tirgotājiem plašāku izvēli. Patērētājiem gan būtiski ieguvumi nav gaidāmi, jo elektroenerģijas cena turpinās sekot situācijai kopējā Eiropas tirgū.
Enerģētikas uzņēmumu pārstāvji uzsver, ka jaunā birža vairāk ietekmēs tirgotājus un tehniskos procesus, nevis mājsaimniecību rēķinus. Tās darbība varētu veicināt tirgus efektivitāti, taču būtiskas izmaiņas nekļūs jūtamas uzreiz.
VIDEO:
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu