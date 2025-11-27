Latvijas izlases hokejists Eduards Tralmaks soli pa solim bruģē ceļu uz Nacionālo hokeja līgu (NHL).
Iepriekšējā sezonā kļūstot par Čehijas līgas rezultatīvāko spēlētāju, Tralmaks nopelnīja viena gada līgumu ar NHL klubu Detroitas "Red Wings". Šo sezonu gan viņam nācies sākt fārmklubā Grandrepidsas "Griffins", kas spēlē Amerikas hokeja līgā (AHL), kur Eduards atkal ir viens no līderiem. Otrdien viņš guva trīs vārtus, palīdzot "grifiem" ar 10:1 sakaut Teksasas "zvaigznes". Latvietim tas bija pirmais "hat trick" AHL, kurā viņš savulaik trīs sezonas nospēlēja Providensas "Bruins", bet kopumā šosezon 15 mačos viņš guvis jau deviņus vārtus, kas ir otrs labākais rādītājs komandā. Ja tā turpinās, tad izsaukumam uz Detroitu, proti uz NHL, ātri vai vēlu, bet būs jāseko. Lieliski sezonu sācis arī "Griffins", 15 spēlēs izcīnot 13 uzvaras, kas komandai dod dalītu pirmo vietu visā līgā.
Kāpēc virsrakstā minēts Melleņu barons? Tas ir sava veida Tralmaka brends, tā viņu puspajokam tagad nu sauc arī komandas biedri izlasē. Proti, pirms četriem gadiem kovida laikā Eduards uz diviem mēnešiem iesaistījās melleņu biznesā, tur guvis labu rūdījumu. Kādā senākā intervijā viņš izmeta frāzi, kas aizgāja tautās, – "kad mēs ieejam mežā, tu redzi mellenes, bet es redzu naudu", kā arī smejot sevi nodēvēja par Melleņu baronu. Vasarā Tralmaks ar domubiedriem Vidzemes tirgū rīkoja labdarības akciju, kurā par melleņu un T kreklu ar spārnoto citātu uz tā pārdošanu iegūtā nauda tika ziedota bērnu rehabilitācijas centram "Poga". Melleņu tēmu Tralmaks ar humora piedevu attīsta arī Amerikā. Kad pēc pēdējās sev un komandai tik veiksmīgās spēles kāda žurnāliste viņam vaicāja, ko Eduards domā metiena brīdī, viņš atbildēja nevilcinoties – par melleņu mafiniem, pēcāk paskaidrojot, ka tādus kārumus mamma parasti glabā augstākajā plauktiņā, kas hokeja terminoloģijā atbilst vārtu augšējiem stūriem. Tātad metot viņš domā par to, lai trāpītu vārtu devītniekā, kas viņam arī lieliski padodas.
