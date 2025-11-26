Kinozinātnieka Agra Redoviča sastādījumā un redakcijā sagatavots izcilā latviešu operatora un režisora Jura Podnieka jaunības dienu dienasgrāmatu un pierakstu pirmais sējums “Juris Podnieks. Dienasgrāmatas 1975–1981”. Izdevējs – “Latvijas Mediji”.
Grāmatas atvēršanas pasākums notiks 4. decembrī plkst. 17.00 Latvijas Kino muzejā, Miera ielā 58. Savukārt plkst.19.00 izskanēs režisoram veltīts Latvijas Radio kora un horeogrāfes Lilijas Liporas koncerts “Sarunas bez vārdiem”.
Jura Podnieka dienasgrāmatas nav tikai notikumu hronika – tās ir patiesas pārdomas par dzīvi, darbu, cilvēkiem un laikmeta ideoloģiskajiem ierobežojumiem. Tie ir topošo ideju plāni. Tas ir laiks, kad Juris Podnieks pilnveido savu meistarību, strādādams pie tādām filmām kā “Aizliegtā zona” (1975), “Liepājas vīri” (1976), “Raimonds Pauls. Portrets ar mūziku” (1977), “Brāļi Kokari” (1978), “Imants Ziedonis. Portrets locījumos” (1979), “Puikas, zirgos!” (1979) u. c. Īpašu vietu šajos gados ieņem Jura Podnieka un viņa kolēģu ciemošanās pie latviešu strēlniekiem, lai radītu filmu “Strēlnieku zvaigznājs” (1982), kas noslēdz dienasgrāmatās attēloto darba posmu.
Saturu papildina unikāli kadri no Jura Podnieka studijas kolekcijas.
“Pierakstos jūtama viņa vēlme saglabāt garīgo brīvību, patiesību un atbildību pret sabiedrību. Teksti atklāj arī šaubu un meklējumu ceļu, Podnieka radošās enerģijas un ētiskā kodola spēku. Grāmata ir nozīmīgs kultūras dokuments, kas ļauj lasītājam iepazīt ne vien kino vēsturi, bet arī dziļi cilvēcīgu, domājošu un jūtīgu mākslinieku, kura skatījums joprojām rezonē ar mūsdienu lasītāju,” teic grāmatas redaktors Agris Redovičs.
Izdevums tapis sadarbībā ar Latvijas Kultūras akadēmijas Latvijas Kino muzeju Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi” atbalsta ietvaros.
KONTEKSTS
Grāmatu izdevniecība "Latvijas Mediji" darbu sāka 1998. gadā ar latviešu rakstnieka Vladimira Kaijaka romānu "Enijas bize". Oriģinālliteratūra allaž ir bijusi izdevniecības galvenais stūrakmens un veiksmes stāsts. Vairāki romāni saņēmuši "Lielo lasītāju balvu". Šodien izdevniecība "Latvijas Mediji" piedāvā oriģinālo un tulkoto literatūru, vēsturi un dokumentālo literatūru, praktiskās grāmatas, gadagrāmatas, kalendārus, bērnu grāmatas. Katru gadu izdevniecība lasītāju rokās nodod vairāk nekā 100 dažādu nosaukumu darbus.
