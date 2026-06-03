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Karstuma dūriens mājdzīvniekiem: kā laikus atpazīt briesmas un kad steidzami jādodas uz klīniku?

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 03. jūnijs, 00:00
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2026. gada 03. jūnijs, 00:00
Foto: freepik.com/freepik

Karstuma dūriens ir dzīvībai bīstams stāvoklis, kas rodas, kad suņa ķermeņa temperatūra pārsniedz kritisko robežu un organisms vairs nespēj patstāvīgi atdzist. Ir svarīgi saprast, ka nepareiza rīcība var situāciju pasliktināt, tāpēc zināšanas par drošu mīluļa atdzesēšanu ir būtiskas katram atbildīgam saimniekam. Šajā rakstā tu uzzināsi, kādas ir pirmās pārkaršanas pazīmes mājdzīvniekam un kā rīkoties, lai glābtu savu mīluli no nopietnām veselības komplikācijām. Par to, kā pasargāt četrkājaino draugu svelmē, raksta turpinājumā stāsta Dino Zoo Pasaule eksperte, kinoloģe un suņu skolas vadītāja Tatjana Bodricka.

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Kā suņa organisms reaģē uz augstu temperatūru un kāpēc notiek pārkaršana?

Suņi pret vides temperatūras kāpumu ir ievērojami jutīgāki nekā cilvēki, jo to anatomiskās īpatnības ierobežo liekā siltuma atdošanu apkārtējai videi. Pārkaršana jeb hipertermija attīstās brīdī, kad siltuma produkcija vai uzņemšana no ārienes pārsniedz ķermeņa spēju to izvadīt, izraisot strauju iekšējo orgānu sakaršanu.

Galvenais kompensējošais mehānisms ir pastiprināta elsošana, kuras laikā paātrināta gaisa plūsma caur augšējiem elpceļiem veicina mitruma iztvaikošanu no mēles un mutes gļotādas virsmas. Tveicīgā vai mitrā gaisā šī iztvaikošana kļūst neefektīva, un organisms sāk uzkrāt bīstamu siltuma daudzumu, kas tieši ietekmē asinsrites un nervu sistēmas darbību.

Suņa fizioloģija: Svīšana caur ķepām un mēli

Atbilde uz jautājumu, kā suns svīst, slēpjas dzīvnieka anatomijā, jo suņiem sviedru dziedzeri atrodas tikai uz ķepu spilventiņiem. Šis nelielais svīšanas laukums ir nepietiekams pilnvērtīgai dzesēšanai, īpaši fiziskas slodzes laikā. Tieši tāpēc galvenais dzesēšanās veids ir elsošana, nevis svīšana caur ādu. Ja gaisa mitrums un temperatūra ir augsti, iztvaikošanas process no mēles kļūst lēnāks, ievērojami apgrūtinot dzīvnieka spēju atvēsināties un uzturēt normālu ķermeņa temperatūru.

Kuras mājdzīvnieku grupas ir pakļautas visaugstākajam pārkaršanas riskam?

Foto: freepik.com/freepik

Noteikti ārējie apstākļi un ģenētiskās īpatnības var ievērojami paaugstināt pārkaršanas un karstuma dūriena risku. Situācijas, kas visbiežāk izraisa karstuma dūrienu, ietver dzīvnieka atstāšanu karstā automašīnā pat uz īsu brīdi, kā arī pārmērīgu fizisko slodzi tiešos saules staros bez iespējas atpūsties ēnā. Pārkaršanas riskam visvairāk ir pakļauti:

●       brahiocefālās suņu šķirnes ar saīsinātu purnu (piemēram, franču buldogi un mopši), kuriem ir anatomiski apgrūtināta elpošana;

●       gados veci dzīvnieki, kuru organisma spēja pielāgoties temperatūras izmaiņām ir dabiski mazinājusies vai suņi ar hroniskām sirds vai sirds-asinsvadu sistēmas slimībām, kuru organisms nespēj izturēt pastiprinātu slodzi;

●       mīluļi ar lieko svaru, jo biezāks tauku slānis var aizturēt siltumu ķermenī;

●       dzīvnieki ar biezu un tumšu apmatojumu, kas intensīvāk piesaista saules siltumu.

Karstuma dūriena simptomi: kā atpazīt bīstamo stāvokli?

Pirmās pārkaršanas pazīmes mājdzīvniekiem bieži vien ir nemanāmas, taču to savlaicīga atpazīšana var glābt dzīvību un novērst neatgriezeniskus orgānu bojājumus. Kad gaisa temperatūra paaugstinās, ir rūpīgi jāvēro mīluļa uzvedība, jo karstuma dūriena simptomi var attīstīties ļoti strauji. Sākotnēji dzīvnieks var šķist tikai nedaudz noguris vai lēnīgs, taču drīz vien var parādīties izteiktāki vizuālie simptomi, kas skaidri norāda uz organisma nespēju pašam sevi atdzesēt. Galvenās pazīmes, kam jāpievērš pastiprināta uzmanība:

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●       Pastiprināta un smaga elsošana, kas nerimstas pat miera stāvoklī ēnainā vietā.

●       Izteikta siekalošanās, kad siekalas kļūst biezas un staipīgas.

●       Sarkanas smaganas vai mēles krāsas maiņa uz tumši sarkanu, zilganu vai violetu nokrāsu, kas liecina par skābekļa trūkumu.

●       Suņa apātija un izteikts nespēks celties vai reaģēt uz apkārtējo vidi.

●       Koordinācijas traucējumi, grīļošanās un dezorientācija telpā.

●       Vemšana vai caureja pēc ilgstošas atrašanās saulē, kas norāda uz nopietnu sistēmisku reakciju.

Kā pareizi sniegt pirmo palīdzību un no kādām kļūdām jāizvairās?

Foto: freepik.com/freepik

Rīcībai suņa pārkaršanas gadījumā ir jābūt tūlītējai, nekavējoties pārvietojot mājdzīvnieku ēnā vai vēsā, labi vēdināmā telpā ar aktīvu gaisa cirkulāciju. Šajā posmā kritiski svarīgi ir saprast, ka suņa atvēsināšana jāveic pakāpeniski, lai neizraisītu papildu sistēmisku šoku jau tā novājinātajam organismam. Ledus vai izteikti auksta ūdens izmantošana rada nopietnus draudus dzīvnieka dzīvībai, jo straujš temperatūras kontrasts liek tūlītēji sašaurināties ādas virsmas asinsvadiem. Šī asinsvadu spazma nosprosto dabisko siltuma apmaiņu un burtiski ieslēdz karstumu ķermeņa iekšienē, paātrinot iekšējo orgānu sakaršanu un bojājumus.

Lai organisms droši un lēni atgrieztos normālā ritmā, dzesēšanai jāizmanto tikai remdens vai vēss krāna ūdens. Ja stāvoklis ir kritisks, drošākais risinājums ir veterinārā klīnika Rīgā vai citā tuvākajā pilsētā, kur speciālisti var nodrošināt profesionālu uzraudzību. Lai droši palīdzētu mīlulim, ieteicams sekot šiem soļiem:

●       Pārvietošana vēsā vietā ar gaisa cirkulāciju, izvairoties no tiešiem saules stariem un karstām virsmām.

●       Samitrināšana ar remdenu (ne aukstu!) ūdeni, īpašu uzmanību pievēršot vēdera, cirkšņu un padušu rajonam.

●       Mitri dvieļi suņa dzesēšanai var tikt izmantoti kā kompreses, taču tos nedrīkst klāt pāri visam ķermenim, lai neizveidotu siltumnīcas efektu.

●       Neliela daudzuma vēsa ūdens piedāvāšana dzeršanai, taču dzīvnieku nedrīkst piespiest dzert, ja tas atsakās.

●       Suņa temperatūras mērīšana rektāli, ņemot vērā, ka norma ir līdz 39 grādiem pēc Celsija, bet rādītājs virs 40, 5 grādiem ir īpaši bīstams.

Pat tad, ja mājas apstākļos temperatūru izdodas veiksmīgi pazemināt un mīluļa stāvoklis stabilizējas, vizīte pie vetārsta joprojām ir obligāts solis tālākajā rīcības plānā. Vairāk vērtīgus padomus par to, kā efektīvi un droši palīdzēt mīlulim pārvarēt karstās vasaras dienas, aicinām lasīt rakstā Kā parūpēties par suni karstās vasaras dienās.

Kādēļ pēc pārkaršanas ir nepieciešams veterinārās klīnikas apmeklējums?

Pat gadījumos, kad vizuālās simptomu izpausmes pēc mīluļa atdzesēšanas ir mazinājušās, veterinārā klīnika ir jāapmeklē bez kavēšanās, lai veiktu vispusīgu organisma sistēmu pārbaudi. Karstuma dūriens var izraisīt tādas aizkavētas un dzīvībai bīstamas komplikācijas, kā nieru mazspēju, asins recēšanas traucējumus (DIT sindroms) vai smadzeņu tūsku, kas klīniski var izpausties tikai 24 līdz 48 stundu laikā pēc pārkaršanas. Speciālists veiks nepieciešamās asins analīzes, novērtēs mērķorgānu funkcionālo stāvokli un vajadzības gadījumā uzsāks savlaicīgu infūzijas terapiju (sistēmas), lai atjaunotu šķidruma un elektrolītu līdzsvaru organismā.

Tavas rūpes par mājdzīvnieku kopā ar Dino Zoo Pasaule

Foto: freepik.com/freepik

Efektīvākā aizsardzība pret pārkaršanas riskiem ir proaktīva aprūpe, nodrošinot mīlulim pastāvīgu piekļuvi svaigam ūdenim, ēnai un plānojot fiziskās aktivitātes, tostarp ierastās pastaigas, tikai agrās rīta vai vēlās vakara stundās, kad tveice ir mazinājusies. Izglītojošajā portālā dinozoopasaule.lv mājdzīvnieku saimnieki atradīs noderīgus ekspertu padomus un plašu informāciju par dzīvnieku labturību, savukārt dinozoo.lv ir pieejams plašs zoo preču klāsts mīluļu atvēsināšanai vasaras sezonā.

Gadījumos, kad nepieciešama tūlītēja veterinārā palīdzība vai preventīva speciālista konsultācija, Dino Zoo Pasaule veterinārās klīnikas Rīgā nodrošina augstākā līmeņa diagnostiku un aparūpi ikvienam četrkājainajam pacientam. Papildu jautājumu vai neskaidrību gadījumā šeit vienmēr ir iespēja vērsties pie pieredzējušiem ekspertiem, lai garantētu drošu, veselīgu un aktīvu mīluļa ikdienu. 

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