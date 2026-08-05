Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi 180 000 eiro vērtu atklātu konkursu lāču monitorēšanai 2026.–2028. gadā.
Kā liecina publicētā informācija elektroniskajā iepirkumu sistēmā, pretendentam iepriekšējo trīs gadu periodā jābūt pieredzei lauka darbu organizēšanā un koordinēšanā teritorijās ar lielo plēsēju populācijām, tajā skaitā paraugu ievākšanas tīkla organizēšanā, datu apkopošanā no vairākiem informācijas avotiem un monitoringa datu kvalitātes kontroles nodrošināšanā. Uz lāču monitoringa veikšanu var pretendēt, ja ir vismaz trīs gadus ilga pieredze projektos, kuros veikta dabas vērtību uzskaite, datu analīze un populāciju tendenču novērtēšana. Lāču monitoringu laikā no 2023. līdz 2025. gadam nodrošināja Latvijas valsts mežzinātnes institūta "Silava" pētnieki.
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