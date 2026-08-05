Jau vēstījām, ka par Latvijas hokeja izlases galveno treneri paliek Harijs Vītoliņš, taču jaunajā līgumā izbrīnīja vienošanās termiņš – viens gads. 

Parasti izlasēs vadītāji tiek piesaistīti uz ilgāku laiku, jo darbs tiek pakārtots ilgtermiņa uzdevumu veikšanai. Kāpēc šoreiz līgums noslēgts uz tik īsu termiņu?

"Ar 2028. gadu sākas kvalifikācija uz nākamajām olimpiskajām spēlēm Francijā, tāpēc ar 2027./2028. gada sezonu sākas arī jauni izaicinājumi. Federācijas valde, spriežot par šo jautājumu, lēma, ka 

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