Bezvēsts prombūtnē bijušais Daniels Volkovs ir veiksmīgi atradies, informē Valsts policijā.
Zēna pazīmes: īsi, brūni mati. Bija ģērbies melnā T-kreklā ar zīmējumu, zilos šortos, kājās zilas čības, galvā sarkana cepure ar nagu. Iespējams, līdzi skrejritenis violetā krāsā, kura priekšā uzzīmēts burts "D".
Valsts policija aicina aplūkot zēna attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112.
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