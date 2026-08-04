Beidzot Latvijā mītošie lāči tiks saskatīti! Šādi sociālās saziņas vietnēs cilvēki ironizē par Dabas aizsardzības pārvaldes izsludināto iepirkumu lāču monitorēšanai un šim mērķim atvēlēto paprāvo naudas summu. 360TV Ziņas noskaidroja, kam tieši paredzēts tērēt šo finansējumu un kāpēc šāds monitorings ir nepieciešams.
Dabas aizsardzības pārvalde izsludinājusi iepirkumu lāču monitoringam, kura īstenošanai trīs gadu laikā paredzēti 180 tūkstoši eiro. Sociālajos tīklos šī summa izraisījusi ironiskus komentārus, taču pārvaldē uzsver – finansējums nav paredzēts tikai lāču skaitīšanai. Tajā ietilpst arī matu paraugu ievākšana, DNS analīzes un citi zinātniskie pētījumi, kas ļauj sekot populācijas attīstībai.
Šogad pētījumi pirmo reizi aptvers arī Kurzemi, tādējādi nodrošinot datu ieguvi visā valsts teritorijā. Dabas aizsardzības pārvaldē lēš, ka Latvijā šobrīd dzīvo jau vairāk nekā 200 lāču, bet pērnā gada nogalē to skaits bija aptuveni 180.
Pieaugot populācijai, arvien biežāk notiek arī cilvēku un lāču sastapšanās. Plašu rezonansi šogad izraisīja Jēkabpilī ieklīdušais lācis, taču pārvaldē uzsver, ka lielāks dzīvnieku skaits automātiski nenozīmē vairāk konfliktu.
Monitorings ļauj identificēt problemātiskus indivīdus – pašlaik Vidzemē un Latgalē tādu esot tikai trīs vai četri. Vienlaikus Latvijā joprojām nav izstrādāts mehānisms, kā rīkoties ar agresīviem lāčiem un vajadzības gadījumā tos izņemt no populācijas.
Dabas aizsardzības pārvalde atgādina, ka brūnais lācis Latvijā ir dabīga savvaļas fauna, un pašreizējais populācijas pieaugums liecina par labvēlīgiem dzīves apstākļiem. Savukārt sabiedrībai vēl būs jāmācās sadzīvot ar šo aizsargājamo plēsēju, kā tas jau ilgstoši notiek, piemēram, Igaunijā.
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