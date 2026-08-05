Saeimas deputāts Edmunds Zivtiņš ("Latvija pirmajā vietā") ļoti satraucies, ka it kā vairs nevarēs klausīties kādas dziesmas krievu valodā, un sociālajos tīklos klāsta par iespējamo Raimonda Paula daiļrades cenzēšanu, ko veikšot Saeimas deputāti. 

Par to 23. jūlija sēdē esot nobalsojuši pašreizējās koalīcijas, kā arī "Progresīvo" deputāti. No Saeimas tribīnes viņš arī paziņoja, ka "Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī bija paredzēti [..] Raimonda Paula skaņdarbi, no kuriem tika izsvītroti ārā astoņi skaņdarbi". Zivtiņam sociālajos tīklos piebalso arī "Suverēnās varas" biedrs Maksims Krutikovs: "Uz šī fona vakardienas [23. jūlija. – Red.] Latvijas Saeimas lēmums aizliegt radiostacijām atskaņot darbus ar tekstiem, kuru autori atrodas sankciju sarakstos, kā rezultātā aizliegums skāra arī astoņas Maestro dziesmas, izskatās vismaz absurds."

Likumprojekts vēl izskatīšanā

Tie cilvēki, kuri neseko līdzi Saeimas plenārsēdēm, izlasījuši Zivtiņa ierakstu, komentāros pauž sašutumu, kā tas varot būt, ka vairs nevarēšot klausīties dziesmas krievu valodā.

Taču runa nav par Raimonda Paula skaņdarbu cenzēšanu un šķirošanu pēc valodas, bet par ierosinājumu aizliegt tādu muzikālo darbu izplatīšanu radio, kurus radījušas sankcionētas personas. Proti, parlaments izskata likuma grozījumus Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā (pieminētajā plenārsēdē tos pieņēma otrajā lasījumā), kuri cita starpā paredz aizliegt elektronisko plašsaziņas līdzekļu programmās un raidījumos ietvert mūzikas skaņdarbus, kurus veidojušas personas, uz kurām attiecināmas starptautiskās un nacionālās sankcijas.

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