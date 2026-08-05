Ukrainas bijušais Bruņoto spēku virspavēlnieks, tagadējais Ukrainas vēstnieks Lielbritānijā Valērijs Zalužnijs pirmdien pauda skepsi par Ukrainas izredzēm pievienoties NATO, norādot, ka nepieciešamas citas savienības.
Ukrainas vēstnieku sanāksmē Zalužniju lūdza komentēt jautājumu par Ukrainas partnerību ar Apvienotajiem ekspedīcijas spēkiem (JEF) – koalīciju, ko izveidojušas desmit Ziemeļeiropas valstis, lai nodrošinātu drošību reģionā. Atbildot uz šo jautājumu, Zalužnijs pieskārās arī tēmai par Ukrainas dalību NATO. "Es ļoti labi pazīstu NATO. Apmēram 12 gadus es personīgi nodarbojos ar to, lai mēs apgūtu NATO standartus. Un katru gadu klausījos pasakas par to, ka tūlīt, tūlīt mēs iestāsimies NATO. Diemžēl mēs tajā nekad neiestāsimies," sacīja bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks. "Ar tādu attīstības līmeni, kāds ir Ukrainas Bruņotajiem spēkiem, nav iespējams pievienoties organizācijai, kas vadās pēc Otrā pasaules kara doktrīnām," skaidroja Zalužnijs. Kā alternatīvu Ukrainas drošības garantēšanai bijušais Ukrainas armijas virspavēlnieks redz valsts dalību jaunās un topošās aizsardzības aliansēs – tādās kā JEF. "Ukraina pievienosies blokiem un aliansēm, kas, pēc visa spriežot, veidosies. Visticamāk, runa būs par Eiropas militāro un drošības bloku," norādīja Zalužnijs.
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KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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