Baltijas komandu čempionātā vieglatlētikā pēc deviņu gadu pārtraukuma uzvaru izcīnījusi Latvijas vienība.
Visām trim valstīm nestartējot labākajos sastāvos, Latvija nopelnīja 277,5 punktus, Lietuva – 262, bet Igaunija – 230,5 punktus. Daugavas stadionā Rīgā notiekošajās sacīkstēs mājinieki izcīnīja 16 uzvaras, 15 otrās vietas un 14 trešās vietas. Augstvērtīgāko sacensību rezultātu uzrādīja sprinteris Oskars Grava, kurš 200 metrus veica 20,63 sekundēs. Izceļams arī Aleksandra Volkova iespētais diska mešanā, jo viņš ar 60,24 metru tālu raidījumu, kas ir personīgais rekords, kļuva vien par sesto Latvijas diskobolu, kurš rīku raidījis tālāk par 60 metriem. Tāpat tika sasniegts jauns Latvijas rekords – jaunieviestajā 4x100 metru jauktajā stafetē Roberts Lauva, Jeļizaveta Vinogradova, Ralfs Zazerskis un Emīlija Brauna finišēja pēc 43,86 sekundēm. Savas pēdējās sacensības karjerā aizvadīja viena no labākajām Latvijas sprinterēm Gunta Vaičule, uzvarot 200 metros (23,97).
Šodien Jūdžinā (ASV) sākas pasaules U-20 čempionāts junioriem, kurā Latviju pārstāvēs 11 atlēti – Brenda Apsīte (tāllēkšana), Elizabete Cīrule (100 m/b), Ksenija Kozlova (400 m/b), Nikola Bunde, Adriana Reitmane (abas septiņcīņa), Emīls Lamba (400 m), Toms Melderis (400 m/b), Toms Samauskis (disks), Haralds Nungurs (veseris), Kārlis Feldmanis, Ernests Lešinskis (abi desmitcīņa). Savukārt nākamnedēļ Birmingemā startēs Eiropas čempionāts pieaugušajiem, kurā Latvijai būs septiņi pārstāvji – Anete Sietiņa, Patriks Gailums, Krišjānis Suntažs (visi šķēpmešana), Oskars Grava (200 m), Valters Kreišs (kārtslēkšana), Raivo Saulgriezis un Modra Liepiņa (abi soļošana). Igaunijai un Lietuvai pārstāvniecība Eiropas čempionātā būs daudz iespaidīgāka – attiecīgi 20 un 19 sportisti.
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