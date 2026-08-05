Daudzus gadus Nacionālā apvienība (NA) jutusies droši savā nacionāli konservatīvajā nišā.
Tai pat nebija īpaši jāpiepūlas, lai iekļūtu Saeimā un iegūtu padsmit vietas, kas NA līderus pilnībā apmierināja. Nacionālajai apvienībai bija savs stabils vēlētājs un nebija arī īsti konkurentu. Šajās vēlēšanās tai ir konkurente – partija "Austošā saule Latvijai" ("ASL"), kuru vada bijušais NA biedrs un arī kādreizējais tās ģenerālsekretārs Raivis Zeltīts. "ASL" arī ir vienīgā pirms vēlēšanām likumā noteiktā kārtībā izveidotā jaunā partija, kas startē uz 15. Saeimu ar savu sarakstu, neveidojot apvienības ar citiem spēkiem.
Par jauniem politiskiem pieteikumiem šajās vēlēšanās var uzskatīt arī Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskā vadītāja Alvja Hermaņa vadīto partiju "Mēs mainām noteikumus" ("MMN"). Taču tā ir izveidota uz jau esošās partijas "Republika" bāzes, mainot tās nosaukumu, tāpēc nav uzskatāma par jaunu partiju. Tādu nepieciešams nodibināt ne vēlāk kā gadu pirms Saeimas vēlēšanām. Lai vēlēšanās startētu, partijā ir jābūt vismaz 500 biedriem. Visus šo nosacījumus "ASL" dibinātāji ievēroja. Tāpat kā "MMN", arī partijai "ASL" nebūs viegli konkurēt ar Saeimā jau pārstāvētām partijām, kurām ir pieejams valsts budžeta finansējums. Politiskajiem spēkiem, kam šīs ir pirmās vēlēšanas, kampaņa jāfinansē par savu biedru un ziedotāju atvēlētajiem līdzekļiem, kas mazina iespējas izvērst plašu kampaņu. Tas savukārt ietekmē arī šo politisko spēku reitingus, uz kuru pamata mediji izvēlas partijas, kuras aicina uz priekšvēlēšanu diskusijām.