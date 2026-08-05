Savienotās valstis karā ar Irānu ir iztērējušas gandrīz visus savus uz sauszemes bāzēto tāldarbības raķešu "ATACMS" un "PrSM" krājumus, ziņo aģentūra "Reuters".
Šo raķešu nelielās rezerves rada bažas par ASV armijas gatavību iespējamiem bruņotajiem konfliktiem ar Krieviju vai Ķīnu nākotnē, atsaucoties uz avotiem ASV administrācijā, vēsta "Reuters". "PrSM" ir jauna, uzlabota raķešu paaudze, kas aizstās "ATACMS" raķetes, kurām ir mazāks lidojuma attālums. Katras raķetes izmaksas pārsniedz miljonu ASV dolāru. ASV kopš kara sākuma Irānā ir arī iztērējušas gandrīz pusi no spārnotajām raķetēm "Tomahawk", kas glabājas ASV militārajās bāzēs visā pasaulē un tiek palaistas no ASV karakuģiem un zemūdenēm, "Reuters" atklāja kāds anonīms avots.
Ievērojami samazinājušies arī aizsardzības ieroču krājumi, piemēram, pārtvērējraķetes pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot" un pretraķešu aizsardzības sistēmām "THAAD".
Aptauja
Kāds, jūsuprāt, ir ASV stratēģiskais mērķis Irānā?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu