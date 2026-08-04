Pēc pirms gada publiski paustajiem izteikumiem par aģentūru "PromoStart" un tās vadītāju Antru Silu televīzijas personība Armands Simsons nonācis tiesā, vēsta žurnāls "Kas Jauns".
Prasība celta saistībā ar, pēc prasītājas domām, godu un cieņu aizskarošas informācijas izplatīšanu. Pirms gada Simsons publiski brīdināja par sadarbību ar aģentūru "PromoStart" un tās vadītāju.
Aptuveni mēnesi pēc konflikta Antra Sila vērsās tiesā, lūdzot atsaukt informāciju, kas, viņas ieskatā, aizskārusi viņas godu un cieņu, kā arī publiski atvainoties.
Toreiz Simsons skaidroja, ka ar viņu pēdējā brīdī tikusi pārtraukta sadarbība, kā rezultātā viņš nekomentēja Latvijas hokeja izlases spēli pret Šveici.
Sila žurnālam norādījusi, ka viņas mērķis nav publiski konfliktēt, bet gan panākt atvainošanos no Simsona. Viņa stāsta, ka centusies ar viņu sazināties gan personīgi, gan ar kopīgu paziņu starpniecību, taču atbildi nav saņēmusi. Lai arī sākotnēji Simsons piekritis atvainoties, vēlāk saziņa starp abām pusēm pārtrūkusi.
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