Kā norāda 360TV Ziņas, Iekšlietu ministrija rosina pilnībā slēgt vienīgo Latvijas un Baltkrievijas robežšķērsošanas punktu "Pāternieki". Robežpunkts jau kopš piektdienas ir slēgts tehnisku iemeslu dēļ, taču tagad ministrija piedāvā šo lēmumu padarīt pastāvīgu, pamatojot to ar valsts drošības apsvērumiem un nepieciešamību efektīvāk izmantot Valsts robežsardzes resursus. Par priekšlikumu valdība lems steidzamības kārtā.
Plašākus komentārus no iekšlietu ministra Jāņa Dombravas iegūt neizdevās, jo ministrijā norādīja, ka jautājumu komentēs pēc valdības sēdes. Savukārt ministra publicētajā ierakstā sociālajā tīklā "X" teikts, ka grozījumi nepieciešami, lai stiprinātu valsts drošību, novērstu nelikumīgu robežas šķērsošanu un nodrošinātu efektīvāku robežsardzes darbu krīzes apstākļos.
Iespējamā robežpunkta slēgšana satraukusi daudzas Latgales ģimenes, kuru tuvinieki dzīvo Baltkrievijā. Daugavpiliete Jūlija stāsta, ka viņas ģimene vecmāmiņu otrpus robežai apciemo katru mēnesi, taču tagad tas varētu vairs nebūt iespējams.
"Viņa man zvana un raud, ka mēs tagad netiekam pie viņas. Latgalē, pierobežā, daudziem ir radi Baltkrievijā. Tagad viena lēmuma dēļ cilvēku dzīves var būtiski mainīties," stāsta Jūlija.
Pret iespējamo robežpunkta slēgšanu iebilst arī kravu pārvadātāji. Viņi uzsver, ka daudzi uzņēmumi joprojām veic tranzīta pārvadājumus uz Centrālāzijas valstīm caur Baltkrieviju, un pēkšņa robežas slēgšana varētu radīt ievērojamus finansiālus zaudējumus.
Biedrības "Latvijas auto" valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Pociluiko norāda, ka uzņēmēji būtu gatavi pieņemt šādu lēmumu, ja tas būtu rūpīgi pamatots un iepriekš apspriests ar nozari, nevis pieņemts bez pārejas perioda.
Tikmēr 360 Ziņu ārpolitikas eksperts Andis Kudors uzskata, ka drošības situācijā, kāda šobrīd valda reģionā, priekšlikums ir saprotams.
"Kopējais fons ir saprotams – Baltkrievija ir agresorvalsts un Krievijas sabiedrotā. Tagad tirgoties ar valstīm, kuras ir aktīvas kara atbalstītājas, tā jau nav droša lieta. Tostarp kravu pārvadātajiem ir jāsaprot, ka ir īpaša situācija, viņiem ar to ir jārēķinās," norāda Andis Kudors.
Valdība par Iekšlietu ministrijas priekšlikumu lems steidzamības kārtā jau šodien. Ja tas tiks atbalstīts, "Pāternieki" kļūs par pilnībā slēgtu robežšķērsošanas punktu gan pasažieru, gan kravu satiksmei.
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