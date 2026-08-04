Arī partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) pieprasa iekšlietu ministra Jāņa Dombravas (NA) demisiju, sociālajos medijos paziņojis tās līderis Ainārs Šlesers.
Demisijas pieprasījums tikšot iesniegts nākamajā Saeimas sēdē.
Šlesers apgalvo, ka kravu pārvadātāji ir vērsušies pie politiskajiem spēkiem, paužot neizpratni par to, kāpēc paredzēts slēgt Pāternieku robežšķērsošanas punktu. Šlesers uzskata, ka punkta slēgšana radīs zaudējumus, tiks iznīcināti biznesi. Viņš aicina valdību veidojošās partijas no šāda lēmuma atteikties.
Iepriekš partijas "Stabilitātei!" deputāti paziņojuši, ka pieprasa Dombravas demisiju. Partijas pārstāve Svetlana Čulkova aģentūru LETA informēja, ka galvenais iemesls šādam solim ir ministra virzītā iecere slēgt Pāternieku robežšķērsošanas punktu, kas, partijas ieskatā, faktiski nozīmētu robežas slēgšanu ar Baltkrieviju.
Pašlaik Saeimā tiek vākti deputātu paraksti, lai pieprasījumu iesniegtu izskatīšanai.
Valdība šodien lems par Iekšlietu ministrijas (IeM) priekšlikumu apturēt Pāternieku robežkontroles punkta darbību, kas faktiski nozīmētu vienīgā autoceļu robežpunkta slēgšanu uz Latvijas un Baltkrievijas robežas.
IeM skaidro, ka šāds solis nepieciešams valsts drošības stiprināšanai, nelikumīgās migrācijas spiediena mazināšanai un Valsts robežsardzes resursu efektīvākai izmantošanai ilgstoša migrācijas spiediena apstākļos.
Ministrijā norāda, ka nelegālās migrācijas spiediens uz Latvijas un Baltkrievijas robežu joprojām saglabājas augsts un prasa ievērojamus resursus. Tāpat IeM uzsver, ka Baltkrievija ilgstoši pieļauj un veicina trešo valstu pilsoņu mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Eiropas Savienības ārējo robežu, radot drošības apdraudējumu Latvijai.
Patlaban Pāternieki ir vienīgā autoceļu robežšķērsošanas vieta uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Darbību turpina vienīgi Indras dzelzceļa robežšķērsošanas vieta, ko izmanto kravas vilcieni.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu