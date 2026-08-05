Latvija uz daudznacionālajām militārajām operācijām Hormuza šauruma atbrīvošanai varētu nosūtīt ne vairāk kā 20 karavīrus, liecina Aizsardzības ministrijas (AM) sagatavotais Saeimas lēmuma projekts par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) karavīru dalību šajās operācijās.
Latvija plāno sniegt savu ieguldījumu operācijās, nosūtot Jūras spēku zemūdens sprādzienbīstamo priekšmetu iznīcināšanas vienību ar autonomo atminēšanas sistēmu spējām, kas darbotos plašākas niršanas komandas sastāvā atmīnēšanas operācijās. Papildus Latvija plāno nosūtīt NBS štāba virsniekus un instruktorus uz operāciju operacionālajiem vai taktiskajiem štābiem, kas atradīsies gan koalīciju vadošo valstu teritorijās, gan operāciju darbības rajonā.
Latvijas kontingents reģionā piedalītos tikai pretmīnu operācijās un šauruma atmīnēšanas darbību koordinēšanā, kā arī plašākās Hormuza šauruma atvēršanas aktivitātēs ar mērķi nodrošināt netraucētas tranzīta šķērsošanas tiesības Hormuza šaurumā. Latvija neiesaistītos darbībās, kas atbalstītu ASV kā karojošo pusi konfliktā ar Irānu.
Pamatojoties uz operāciju koalīciju vadošo valstu sniegto izvērtējumu, prognozēts, ka pilnīgs Hormuza šauruma atmīnēšanu operāciju laiks plašāku kuģošanas brīvības nodrošināšanas operāciju ietvaros varētu ilgt no 12 līdz 16 mēnešiem.
Ņemot vērā nosūtāmo spēku provizoriskos rotāciju plānus un kopējo operacionālo situāciju, Saeimas lēmumu par NBS dalību operācijās plānots apstiprināt uz laiku līdz 2028. gada 1. septembrim.
Patlaban AM un NBS sadarbībā ar ASV Tuvo Austrumu militāro komandštābu un Lielbritāniju un Franciju apzina nepieciešamās praktiskās un ar nodrošinājumu saistītās detaļas, kas nepieciešamas NBS kontingenta izvietošanai operāciju rajonā.
Pozitīva Saeimas lēmuma gadījumā AM veikts pārrunas ar iesaistītajām pusēm, lai vienotos par NBS kontingentam nepieciešamo nodrošinājumu operāciju rajonā.
Vispirms Saeimas lēmuma projekts būs jāatbalsta valdībai.
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