Liepājas pašvaldības policija pirmdienas, 3. augusta, vēlā vakarā no kādas stiprā alkohola reibumā esošas sievietes aprūpes izņēma divus mazgadīgus bērnus, informē Liepājas pašvaldības policijā.
Ap pulksten 23 Liepājas pašvaldības policija saņēma informāciju no aculiecinieka par sievieti, kura acīmredzamā alkohola reibumā sociālajā medijā "TikTok" veica video tiešraidi. Tajā bija redzami arī divi mazi, raudoši bērni. Ziņotājs policijai spēja norādīt arī adresi, no kuras tiešraide tika veikta.
Ierodoties notikuma vietā, policijas darbiniekiem durvis atvēra sieviete, kura bija acīmredzamā alkohola reibumā. Uz jautājumu, vai dzīvoklī atrodas vēl kāds, sieviete kļuva agresīva un centās aizvērt dzīvokļa durvis. No dzīvokļa bija dzirdama zīdaiņa raudāšana.
Ieejot dzīvoklī, policisti konstatēja antisanitārus apstākļus — telpās bija jūtama nepatīkama smaka, uz grīdas mētājās alkohola pudeles, segas, spilveni, kā arī plastmasas spainis, kas bija pilns ar cigarešu izsmēķiem. Grīda bija aplieta ar nezināmas izcelsmes šķidrumu.
Sieviete policijai apgalvoja, ka lietojusi tikai alu. Viņa kļuvusi agresīva pret likumsargiem. Sēžoties uz gultas, sieviete uzsēdusies zīdainim, bet pēc tam, turot bērnu rokās, mēģinājusi iesist vienam no policijas darbiniekiem un nav pakļāvusies policistu rīkojumiem.
Lai novērstu apdraudējumu bērna veselībai un dzīvībai, 1999. gadā dzimusī sieviete tika aizturēta, izmantojot roku dzelžus, un viņai tika atņemts zīdainis.
Dzīvoklī atradās divus gadus vecs un sešus mēnešus vecs bērns, par kuriem sieviete, pēc policijas vērtējuma, acīmredzami nespēja parūpēties. Notikuma vietā tika izsaukti arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, lai izvērtētu bērnu veselības stāvokli.
Veicot alkohola koncentrācijas pārbaudi izelpā, sievietei konstatētas 2,29 promiles.
Abi bērni tika izņemti no ģimenes un nodoti krīžu audžuģimenei. Savukārt sieviete viņas agresīvās uzvedības dēļ nogādāta Liepājas pašvaldības policijas pagaidu turēšanas telpās.
Par notikušo sākts administratīvā pārkāpuma process, kā arī informēta bāriņtiesa, kas turpinās skaidrot lietas apstākļus.
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