Lai gan Starptautiskā Volejbola federācija (FIVB) nesen atļāva savās rindās atgriezties Krievijai, piedevām bez nekādiem ierobežojumiem, tomēr agresorvalsts vīru izlase pati atteikusies no dalības nākamā gada pasaules čempionātā Polijā.
Šādu lēmumu krievi pieņēmuši savu sportistu drošības garantiju trūkuma dēļ, norādot, ka "turnīrā trūks sporta, bet dominēs politika". Visticamāk, ka agresori aizsteigušies priekšā poļu paziņojumam, jo tiek ziņots, ka Polija tāpat nebūtu izsniegusi ieceļošanas vīzas krievu volejbolistiem, savukārt Polijas Volejbola federācijas prezidents Sebastjans Sviderskis norādījis, ka neredz iespēju rīkot pasaules čempionātu ar Krievijas dalību.
"Ja izrādīsies, ka Krievijas komandai būs jātiekas ar Ukrainas komandu, kurā valstī notiks šī spēle? Kas notiks tribīnēs un ārpus tām? Man tas ir neiedomājami. Ceru, ka persona, kas pieņēma šo lēmumu pielaist krievus, uzņemsies arī atbildību par tā sekām," vēl pirms krievu lēmuma sacīja Sviderskis.
Šobrīd vēl notiekot sarunas par Krievijas sieviešu izlases dalību nākamā gada pasaules čempionātā, kas notiks ASV un Kanādā, savukārt FIVB cenšas panākt, lai abas agresorvalsts izlases nākamvasar varētu piedalīties FIVB Nāciju līgas turnīrā.
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2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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