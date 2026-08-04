Nelegālās migrācijas apkarošanai valdība nelems par Iekšlietu ministrijas (IeM) priekšlikumu apturēt Pāternieku robežšķērsošanas punkta darbību uz Latvijas-Baltkrievijas robežas, tomēr uz mācību laiku austrumu robežas tuvumā atradīsies sabiedroto militārie spēki.
Tas izriet no premjera Andra Kulberga un iekšlietu ministra Jāņa Dombravas paustā žurnālistiem. Kulbergs otrdien valdības sēdes pārtraukumā žurnālistiem teica, ka augustā tiks veiktas būtiskas iekšlietu un aizsardzības resora preventīvas darbības, lai maksimāli ierobežotu nelegālo migrantu plūsmu uz robežas, kas vienlaikus ir arī Eiropas Savienības ārējā robeža. Premjers arī uzsvēra, ka valsts drošības uzturēšanai valdība izskata visus iespējamos variantus, kādā veidā risināt nelegālās migrācijas problēmu. Tas nozīmē, ka Pāternieku robežpunkta slēgšana ir viens no variantiem, lai gan "šobrīd to neapstiprinām, jo nelegālās migrācijas plūsma nav konkrētajā robežšķērsošanas vietā, bet ārpus tās". Vaicāts, cik lielā mērā ekonomiskie apsvērumi ietekmē iespēju vēl neslēgt Pāternieku punktu, premjers atbildēja, ka primārais ir drošības jautājums.
Arī Dombrava apliecināja, ka notikusi vienošanās par vēl ciešākiem sadarbības formātiem ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, lai novērstu mēģinājumus Latvijā ievest robežpārkāpējus. Tāpat tiekot vērtēti dažādi citi varianti.
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