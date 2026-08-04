Vakar sasauktā nacionālās aviokompānijas "airBaltic" obligāciju turētāju sanāksme noslēdzās bez lēmumiem, jo netika sasniegts nepieciešamais kvorums. Sapulce pārcelta uz 17. augustu, kad obligāciju turētāji atkārtoti lems par uzņēmuma ierosinātajiem nosacījumu grozījumiem. Tikmēr jautājumi par aviokompānijas finanšu situāciju un turpmāko attīstību joprojām saglabājas aktuāli, vēsta 360TV Ziņas.
Uzņēmums bija plānojis lūgt obligāciju turētājiem piekrist vairākām izmaiņām – atlikt procentu maksājumus, uz laiku mīkstināt atsevišķus obligāciju nosacījumus un ļaut piesaistīt papildu īstermiņa finansējumu.
“Ir nepieciešams samazināt negatīvo naudas plūsmu, un obligāciju maksājumi ir jūtama daļa no šīs naudas plūsmas šobrīd. Piedāvājums, kas tiek izteikts obligacionāriem, ir: pacietieties mazliet, mēs pieskaitīsim šo izmaksājamo summu obligāciju pamatsummai, ” skaidro investīciju baņķieris Ģirts Rungainis.
Līdzīgu vērtējumu pauž arī medija "Investoru Klubs" redaktors Jānis Šķupelis: “Kompānijai vajag skaidru naudu – viņi mēģina, atliekot šos procentu maksājumus uz beigām, kad tiks izmaksāta šī aizdevumu procentu kopējā summa, šādā veidā ietaupīt skaidro naudu, kas viņiem acīmredzami ir aktuāla tagad un vajadzīga.”
Eksperti vienlaikus uzsver, ka "airBaltic" nozīme sniedzas ārpus aviācijas nozares. Pēc Rungaiņa domām, uzņēmums ir būtisks Latvijas ekonomikas instruments, kura attīstību ietekmē arī valsts demogrāfiskā un ekonomiskā situācija. Savukārt valdība joprojām uzskata, ka ilgtermiņā būtiskākais risinājums ir stratēģiskā investora piesaiste, un jaunais uzņēmuma biznesa plāns izstrādāts ar mērķi padarīt aviokompāniju pievilcīgāku privātajiem investoriem.
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