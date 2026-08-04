Bezvēsts prombūtnē bijušais Druvis Strods diemžēl ir atrasts bez dzīvības pazīmēm, informē Valsts policijā.
Sākotnējā informācija neliecina, ka pret personu būtu vērsts noziedzīgs nodarījums.
1998. gadā dzimušais Druvis Strods šā gada 3. augustā, ap pulksten 19.00 izgāja no savas dzīvesvietas Rēzeknes novada Viļānos.
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