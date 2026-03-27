Realitātes seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Vita Valtere kopā ar meitu Annu devusies ciemos pie mātes uz Latgales laukiem. Šis brauciens izvērtās par ieskatu neparastā dzīvesveidā, jo Vitas mamma Inta un viņas laulātais draugs Arnis praktizē specifisku pieeju uzturam, kurā galvenā loma ir izsalkuma pārvarēšanai. Viņu pārliecības pamatā ir ideja, ka pārtika atņem cilvēka dzīvības spēku, turpretī atteikšanās no maltītēm sniedz milzīgu enerģijas lādiņu.
Arnis jau četrus gadus ir izslēdzis no savas ēdienkartes gan gaļas, gan zivju produktus, taču viņa ambīcijas sniedzas vēl tālāk. Viņš tiecas uz stāvokli, kurā ķermenim vairs nebūtu vajadzīga ne pārtika, ne ūdens, ne miegs, uzskatot to par efektīvāko veidu, kā saglabāt organisma iekšējos resursus. Savu nostāju Arnis pamato šādi: "Kad cilvēks atturas no ēšanas, dzeršanas un gulēšanas – viņā ir milzīgs spēks, milzīga enerģija, organisms atjaunojas."
Arī Inta stingri iestājas par veselīgām izvēlēm, savā īpašumā aizliedzot gan tabaku, gan alkoholu. Viņa dalās pieredzē par laiku, kad, organizējot Krustakalna gājienu, spēja divas nedēļas iztikt bez jebkāda uztura un šķidruma, gūstot spēku no paša procesa: "Tur jau tā lieta ir – tad, kad [cilvēks] ir pilns enerģijas, piemēram, es, kad Krustakalnu veidoju, 14 dienas neko ne ēdu, ne dzēru. 14 pilnas dienas es gatavoju krusta gājienu!"
Vitas mamma ir pārliecināta, ka intensīvs darbs un aizņemtība dabiski aizstāj vēlmi pēc ēdiena. Viņas virtuvē maltītes tiek gatavotas galvenokārt tikai viesiem: "Un, ja es gatavoju kādu [sarīkojumu], kā vakar arī pasākumam gatavojos, es gaidu ciemiņus – man ēst vispār neko negribās! Man ir enerģija un es ar to enerģiju strādāju, un par tādu ēšanu, ēstgatavošanu, taisīšanu – tas ir ciemiņiem."
Kopīgās sarunās pie galda atklājās, ka lielākā daļa ģimenes locekļu izvairās no brokastīm apetītes trūkuma dēļ. Inta rīta stundās dod priekšroku darbiem: "[Kad] es esmu [viena] mājās, es no rīta kā izeju, man negribās ēst neko un viss. Ja es iesāku savus darbus, tad es eju tā kā tanks!"
Viņa neslēpj gandarījumu par to, ka ikdiena vairs nav jāpavada pie plīts: "Es ļoti priecājos, ka mēs vairāk nevāram, netaisām lielos ēdienu katlus un tas, kas viss agrāk ir darīts – karbonādes un kotletes – tas viss jau ir pagātne."
Arnis mudina arī jaunāko paaudzi – Annu un viņas māsīcas – nebaidīties no izsalkuma sajūtas, solot, ka pēc pirmā grūtuma brīža sekos enerģijas pieplūdums: "Tu iemācies, ja tev gribās ēst, tad pārvari to un pēc tam redzēsi kāds spēks un enerģija tev būs. Tad, kad paēd, uzreiz cilvēkam nāk miegs un gribās atlaisties un gulēt."
Vita šiem uzskatiem piekrīt, atzīstot, ka pārmērīga ēšana rada smaguma sajūtu un nogurumu: "Es ticu arī Arnim, ka viņš patiešām, vispār mazāk ēdot, izjūt lielāku enerģiju nekā vairums cilvēku pieliek tiešām vēderu un tad ir smagi, un tad nāk miegs, un tad ir viss slikti. Tā kā, mēs reāli, patiesībā, sevi ļoti piesārņojam ar pārtiku."
Iedvesmojoties no mājniekiem, Vita atkal apsver iespēju atteikties no gaļas, lai gan atzīst, ka dēla Gabriela ēšanas paradumu dēļ to pagaidām ir grūti realizēt: "Es, patiesībā, esmu domājusi par to, ka es gribētu aizvien mazāk un mazāk ēst gaļu. Šobrīd es neredzu iespēju, kā mēs to varētu īstenot, jo Gabriels ir atkarīgs totāli no gaļas – viņam patīk gaļa katru dienu. Man tā nav tik svarīga."
