Televīzijas seriāla "Ģimene burkā" dalībniece Vita Valtere atklāti dalījusies ar skaudrām bērnības atmiņām, kurās dominēja tēva alkoholisms un agresīvā uzvedība. Viņa neslēpj, ka tēva atkarība noveda pie vardarbības uzliesmojumiem un pat nāves draudiem mātei.
Tikšanās laikā ar māsu Viktoriju un meitu Annu, dāmas pievērsās personīgām tēmām. Diskusija par Vitas vecākā dēla tēvu, kuru zēns nekad nav saticis, pārauga māsas atmiņās par viņu pašu bērnību bez stabila tēva tēla. Vita uzsvēra, ka tēva klātbūtni aizēnoja postoši ieradumi: "Arī mums viņš nebija baigi klātesošs! Alkohols, viss pārējais... bet viņš mums tomēr bija – mēs viņu bijām redzējuši."
Analizējot vecāku attiecības, Vita apšauba, vai tēva jūtas pret māti maz bija dēvējamas par mīlestību. Viņas ieskatā tā drīzāk bija neveselīga un destruktīva apsēstība, kas izprovocēja fizisku aizskaršanu un nekontrolējamu rīcību. Šo periodu Vita raksturo kā patiesi bīstamu: "Tāda šausmīgā atkarība no manas mammas viņu padarīja traku! Viņš viņu gribēja pat nogalināt. Viņš brauca viņu nogalināt. Viņš brauca pie mums mājās logus dauzīt ārā!"
Interesanti, ka, par spīti brutalitātei pret sievu, tēvs nekad nevērsās pret savām atvasēm. Vita atceras, ka mājas dzīve bija saspringta un trokšņaina, jo arī māte klusībā necieta pārestības un mēdza aizstāvēties. Par ģimenes iekšējo dinamiku viņa saka: "Mums ir piedzīvots tik daudz caur viņu – briesmīgi traki stāsti, bet mums kā bērniem viņš nekad nepiedūra pirkstu. Nekad! Viņš varēja pacelt roku uz mammu! Mamma, protams, nebija tā, kura sēdēja un raudāja – viņa deva pretī."
