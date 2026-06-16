Nu jau daudzās virtuvēs ikdienas palīgs gatavošanā ir karstā gaisa krāsniņas (Air Fryer) jeb friteri. Lūk, daži noderīgi ieteikumi to lietošanā.
Lai pēc gatavošanas krāsniņas trauku būtu vieglāk izmazgāt, tūlīt pēc ēdiena izņemšanas tajā ielej siltu ūdeni un pievieno pāris pilienu trauku mazgāšanas līdzekļa. Pēc maltītes trauks jau būs labi atmircis un viegli izmazgājams.
Lai gatavojot tik ļoti nepiesmērētu karstā gaisa krāsns tvertni, pirms ēdiena ievietošanas tajā var ieklāt cepampapīru. Iegādājams arī speciāli šim nolūkam paredzēts cepampapīrs tvertnes izmērā un ar uzlocītām maliņām.
Lai ēdiens gatavotos vienmērīgi, svarīgi krāsns trauku nepārblīvēt un gatavošanas laikā ik pa brīdim ēdienu sakratīt vai apmaisīt.
Karstā gaisa krāsniņa lieliski noder arī atdzisuša ēdiena uzsildīšanai – pāris minūšu 175–180 oC, un ēdiens atkal būs baudāms silts.
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