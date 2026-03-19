Vanšu tilta remonta jautājumā vislielākais uztraukums ir par satiksmes organizāciju, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" atzina Rīgas vicemērs Māris Sprindžuks (AS).
"Ja patin atpakaļ, kas notika ar satiksmi Brasas tilta remontā, Altonavas ielas pārvada, Dzelzavas, visi šie gadījumi radīja milzīgas neērtības," viņš atzina. Sprindžuks uzsvēra, ka Rīgas domei ir savlaicīgi jāveido "plānu B".
"Kas notiek ar sabiedrisko transportu, kā pielāgoties privātām automašīnām," viņš teica, paužot, ka domei esot svarīgi veidot paredzamus noteikumus. Viņš arī sprieda, ka cilvēki varētu mainīt paradumus un vairāk izmantot sabiedrisko transportu.
Rīgas vicemērs solīja, ka pašvaldība domās, lai sabiedriskais transports turpina kustēties raiti.
Rīgas dome Vanšu tilta remontam aizņemsies līdz 84,46 miljoniem eiro. Tajā skaitā 2026. gadā nepieciešami līdz 6,7 miljoniem eiro, 2027. gadā — līdz 42 miljoniem eiro un 2028. gadā — līdz 35,76 miljoniem eiro.
Konkursā par Vanšu tilta pārbūvi uzvarējusi piegādātāju apvienība "Vanšu tilts", solot veikt darbus par 69,8 miljoniem eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, liecina Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētā informācija. Apvienībā ietilpst SIA "Hanza Construction Group", SIA "Tilts" un SIA "Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas birojs "Vektors T"".
Vanšu tilta kopējais garums ir 593,6 metri, galvenā pilona augstums sasniedz 108,7 metrus. Projekts paredz atjaunot asfalta segumu brauktuvei, izbūvēt dalītu gājēju zonu un veloinfrastruktūru. Gājēju ietvju platums vienā tilta pusē ir paredzēts 1,7 metri, otrā - 1,9 metri. Tilta margas tiks atjaunotas iepriekšējā augstumā - 1,3 metri.
Projektā paredzēta arī vanšu nomaiņa. To kopējais svars būs 385,5 tonnas. Paredzēta arī jaunu aizsargapvalku uzstādīšana esošajām un jaunajām vantīm 3084 metru garumā, tādējādi nodrošinot ilgtermiņa izturību un aizsardzību pret apkārtējās vides ietekmi.
Vanšu tilta pārbūve tiks īstenota, piemērojot "projektē un būvē metodi", kas paredz, ka viens uzņēmējs veic gan būvprojekta izstrādi, gan būvdarbu izpildi, nodrošinot vienotu pieeju, darbu saskaņotību un atbildību visā līguma izpildes laikā.
Rīgā kopumā ir 145 tilti, pārvadi un gājēju tuneļi. Daļa no tiem savu laiku ir nokalpojusi — par to liecina to vizuālais izskats un tehniskie rādītāji.
