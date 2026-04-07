Pēkšņais un straujais degvielas cenas sadārdzinājums, kā arī minerālmēslu cenas kāpums saimniekiem liek pavasara sējas darbiem meklēt papildu naudu. 

Pēc karadarbības sākuma Irānā februāra izskaņā marta sākumā lielākie Latvijas degvielas tirgotāji paziņoja par mazumtirdzniecības cenas kāpumu. Dīzeļdegvielai tas bija 37–41 %, bet benzīnam 16–19%. Saeimas lēmums no 1. aprīļa līdz šā gada 30. jūnijam samazināt akcīzes nodokļa likmi lauksaimniecībā izmantojamajai dīzeļdegvielai sniedz nebūtisku, vien 5,9 centu atspaidu par degvielas pirkumu. Tādējādi degvielas cenu tālākā dinamika nav paredzama.

Juris Lazdiņš, biedrības Zemnieku Saeima valdes priekšsēdētājs:

– Latvijā aptuvenās sējumu ierīkošanas izmaksas šogad svārstās no 1000 līdz 1200 eiro par hektāru. Valdības lēmums par akcīzes samazinājumu dīzeļdegvielai tās samazinās par aptuveni 5 eiro hektārā. Tas ir niecīgs apjoms, kas drīzāk jātulko kā pozitīvs žests, nevis lēmums, kas būtiski risina straujo izmaksu pieaugumu. Valdībai būtu uz laiku jāatceļ arī katrā dīzeļdegvielas litra cenā iecenotie astoņi centi par degvielas rezervju glabāšanu, kā arī no 1. aprīļa būtu jāatceļ prasība par biodegvielas piejaukumu. Pretējā gadījumā dīzeļdegvielas cena var palielināties vismaz par 3,3 centiem litrā. Neraugoties uz to, esmu ļoti bažīgs par gauso ES reakciju uz situāciju ar minerālmēslu cenu skrējienu debesīs – šķiet, politiķi šobrīd neizprot situācijas nopietnību.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē