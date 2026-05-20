Eiropas Komisijas (EK) šonedēļ publicētā mēslojuma stratēģija ir tik vāja, ka tai varēja netērēt laiku un papīru. Brīdī, kad Eiropas lauksaimniekus jau šokējušas absurdi augstās minerālmēslu cenas, Brisele izvēlējusies nevis mazināt krīzi, bet to padziļināt, uzskata biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece Maira Dzelzkalēja – Burmistre.
Viņa norāda - tā vietā, lai atceltu vai uz laiku iesaldētu jaunos klimata nodokļus minerālmēsliem, ar savu lēmumu EK jau tā milzīgās minerālmēslu cenas padarījusi vēl par 20 % augstākas.
“Eiropas Komisijai bija jāpaziņo, ka tiek atcelti vai vismaz uz laiku iesaldēti abi minerālmēsliem piemērotie klimata nodokļi. Tas noņemtu spiedienu no jau tā absurdi augstajām mēslojuma cenām. Tas nav izdarīts. Tā vietā, lai šādus lēmumus pieņemtu, '
stratēģija apraksta mazus, tehniskus grozījumus un gari apcer dažādas iespējamās ilgtermiņa rīcības par to, kā mēs varētu pielāgoties.
Bet problēma ir tagad! Tieši šodien lauksaimnieki visā Eiropā pieņem lēmumus laukus atstāt neapsētus, jo klimata nodokļu dēļ pat pie labas ražas ar sējumiem nevarēs nopelnīt. EK šodien demonstrēja totālu nespēju saprast lietu nopietnību un just situāciju uz zemes. Tas ir pašnāvniecisks kurss,” norāda M. Dzelzkalēja – Burmistre.
Viņa arī atgādina, ka jau ilgstoši Eiropas lauksaimnieki ceļ trauksmi par potenciālo pārtikas cenu eksploziju un jauniem migrācijas viļņiem, kas var rasties straujā minerālmēslu cenu kāpuma dēļ. ASV un Irānas konflikta un tam sekojošās Hormuza šauruma blokādes dēļ no pasaules tirgus pazuduši aptuveni 20 % minerālmēslu un to ražošanai nepieciešamo izejvielu.
Tas izraisījis strauju minerālmēslu cenu lēcienu un situāciju, ka 2026. gada rudenī varētu veidoties reāls globāla mēroga minerālmēslu deficīts.
Par šādas krīzes sekām iepriekš brīdinājusi arī Eiropas lauksaimnieku un lauksaimniecības kooperatīvu jumta organizācija “COPA-COGECA”, norādot, ka mēslojuma sadārdzināšanās nav tikai lauksaimnieku izmaksu jautājums, bet tiešs pārtikas drošības un Eiropas konkurētspējas risks. Ja minerālmēsli kļūst pārāk dārgi vai nepieejami, lauksaimnieki tos lietos mazāk, ražas samazināsies, un tas neizbēgami atspoguļosies pārtikas cenās, īpaši graudaugu produktos un maizē
“Minerālmēsli ir vitāli svarīgi tam, lai nodrošinātu pārtiku visiem 8,3 miljardiem pasaules iedzīvotāju. Bez minerālmēsliem, pat optimistiskās prognozes liecina, ka pārtika pietiktu vien katram otrajam pasaules iedzīvotājam. Tā kā šobrīd no pieejamības ir burtiski “izrauta” piektā daļa pasaules minerālmēslu, ir reāla iespējamība, ka pasaulē nākamo divu gadu laikā var sākt pietrūkt pārtikas. Vēl jo vairāk, straujš pārtikas cenu pieaugums ir teju garantēts,” uzsver M. Dzelzkalēja - Burmistre.
Lauksaimnieki asi kritizē EK par to, ka tā vietā, lai risinātu potenciālo dzīves dārdzības un migrācijas krīzi, tā iet radikāli pretējā virzienā - problēmu saasina vēl vairāk, ar šo gadu ieviešot divus jaunus klimata nodokļus minerālmēsliem. Kā rezultātā minerālmēslus padarot vēl dārgākus laikā, kad Eiropas pārtikas ražotājiem jau tā ir jākonkurē ar valstīm, kurām šādu izmaksu nav.
Tuvojoties jaunam lauksaimnieku protestu vilnim, EK solīja 19. maijā nākt klajā ar visaptverošu Eiropas mēslojuma stratēģiju, lai risinātu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa problēmas ar mēslojuma pieejamību Eiropā. Tomēr publicētais dokuments, lauksaimnieku ieskatā, neatbild uz galveno jautājumu – kā šodien samazināt minerālmēslu cenu spiedienu un novērst situāciju, kurā lauksaimnieki ekonomisku iemeslu dēļ atsakās apsēt laukus.
“Ja Brisele šobrīd nesamazina izmaksu slogu pārtikas ražotājiem, par sekām maksās ne tikai lauksaimnieki. Tās skars ikvienu patērētāju pie veikala plaukta,” secina M. Dzelzkalēja -Burmistre.
Biedrība "Zemnieku saeima" 1999. gadā. Tās mērķis ir atbalstīt Latvijas lauksaimniecību un dārzkopību, iestājoties par stabilu un ilgtspējīgu izaugsmi Latvijas lauksaimniekiem. Biedrības biedri ir 800 mazu un lielu saimniecību no visas Latvijas. Biedri kopā apsaimnieko vairāk nekā 500 000 hektāru lauksaimniecībā izmantojamās zemes un saimniecībās nodrošina darbu vairāk nekā 5000 darbinieku.
