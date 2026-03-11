Lauksaimnieki: Konflikts Tuvajos Austrumos var veicināt minerālmēslu un pārtikas cenu kāpumu

Konflikts Tuvajos Austrumos var veicināt minerālmēslu cenu kāpumu, kā arī radīt papildu riskus piegāžu ķēdēm, kas savukārt var palielināt pārtikas ražošanas izmaksas un ietekmēt pārtikas cenas, atzina aptaujātie lauksaimnieki un eksperti.
Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamentā skaidroja, ka Latvija tieši nepaļaujas uz Persijas līča valstu mēslojuma eksportu, taču globālā tirgus saspringums, energoresursu cenu kāpums un loģistikas traucējumi var izraisīt negatīvu ietekmi uz importētā mēslojuma cenu un pieejamību.
Latvija minerālmēslus importē no dažādām Eiropas Savienības (ES) valstīm, tādēļ patlaban nav iespējams prognozēt būtiskus pieejamības traucējumus. Tomēr ilgstoši loģistikas traucējumi globālajos tirgos var ietekmēt cenu dinamiku arī Eiropā. Ilgstoša konflikta gadījumā tā ietekme uz pasaules tirgiem un piegādes ķēdēm tikai pieaugs, radot arvien būtiskākus traucējumus, minēja ZM.
Lai gan Latvija kopumā tieši neimportē lielus apjomus no Persijas līča valstīm, izņemot kālija mēslojumu no Jordānijas, globālais mēslojuma tirgus ir cieši integrēts, un Tuvajos Austrumos notiekošais karš var būtiski ietekmēt minerālmēslojuma pieejamību un tā cenu, norādīja ministrijā, piebilstot, ka Hormuza šauruma blokāde un militārās darbības reģionā ir izraisījušas būtisku pārvadājumu traucējumu risku un draudus mēslojuma globālajam piedāvājumam.
Papildu risku rada tas, ka fosfātu piegādes ķēdē pasaulē nozīmīga loma ir tieši Persijas līča valstīm. Šo valstu piedāvājuma samazināšanās nozīmē pieaugošu spiedienu uz alternatīvajām piegādes valstīm, tostarp Maroku, kas jau tagad ir Latvijas lielākais fosfātisko mēslojumu piegādātājs, uzsvēra ministrijā.
ZM skaidroja, ka Latvijas minerālmēslu imports 2025. gadā rāda skaidru atkarības struktūru no atsevišķām ES dalībvalstīm un trešajām valstīm, kas ir globālie līderi mēslojumu ražošanā, piemēram, Maroka.
Slāpekļa mēslojums 2025. gadā visvairāk tika importēts no Lietuvas - 35% no kopējā slāpekļa mēslojuma importa apmēra, seko Uzbekistāna ar 14%, Nīderlande un Beļģija katra ar 13%, kā arī Somija un Polija katra ar 7%.
Fosfātu mēslošanas līdzekļi pamatā pērn Latvijā tika importēti no Marokas - 81% no kopējā fosfāta mēslojuma importa apmēra, kamēr no Lietuvas ieveda 16%, bet no Polijas - 2%.