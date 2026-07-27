Pirmdien, 27. jūlijā, Mūkusalas Biznesa centra stāvvietā Rīgā aizdegās stāvēšanai novietots elektromobilis "Škoda Enyaq". Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izsaukumu saņēma plkst. 13.15 un turpina darbu notikuma vietā.
Pēc aculiecinieku novērotā, liesmas galvenokārt skārušas automobiļa priekšējo daļu. Informācijas par ugunsgrēka cēloni pagaidām nav.
Lai gan elektroauto aizdegšanās piesaista lielu uzmanību, statistika liecina, ka tie aizdegas retāk nekā automobiļi ar iekšdedzes dzinējiem. Tomēr šādu spēkratu dzēšana ir sarežģītāka un bīstamāka augstsprieguma akumulatoru dēļ.
Aptauja
Kas, jūsuprāt, ir lielākais ieguvums, izvēloties lietotu elektroauto?
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