Pēc postošajām lietusgāzēm Talsu novadā ārkārtējo situāciju tomēr neizsludinās, taču arvien skaidrāk iezīmējas dabas stihijas radīto postījumu apmērs. Pašvaldība un valsts lēš, ka ceļu un citas infrastruktūras atjaunošanai varētu būt nepieciešams pat miljons eiro, savukārt lauksaimnieku zaudējumi vēl tiek apzināti, vēsta 360TV Ziņas.
Saeimas atbildīgajā komisijā šonedēļ sprieda par to, kā pēc iespējas ātrāk atjaunot bojātos ceļus un nodrošināt finansējumu remontdarbiem. Talsu novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš atzina, ka redzētais pēc lietusgāzēm bijis satriecošs.
“Tie skati bija apokaliptiski, kas Dursupē darījās,” sacīja Bērziņš.
Pašlaik pirmās aplēses liecina, ka vien pagastu ceļu atjaunošanai nepieciešami aptuveni 500 tūkstoši eiro. Šajā summā vēl nav iekļautas izmaksas par izpostītā dzirnavu dambja atjaunošanu, tāpēc kopējie zaudējumi varētu būt ievērojami lielāki.
Arī valsts ceļu infrastruktūrai nodarīti būtiski postījumi. "Latvijas Valsts ceļu" valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Lazdovskis norādīja, ka vien jaunas caurtekas izbūve un bojātā ceļa posma atjaunošana izmaksās aptuveni 400 tūkstošus eiro. Viņš uzsvēra, ka ceļš jāsalabo pēc iespējas ātrāk, taču tam būs nepieciešams papildu finansējums.
Lai gan sākotnēji kā viens no risinājumiem tika apsvērta ārkārtējās situācijas izsludināšana, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija skaidro, ka tas nav nepieciešams. Spēkā esošais regulējums jau ļauj ārkārtas gadījumos iepirkumus organizēt paātrinātā kārtībā.
Tikmēr lietusgāžu sekas izjūt arī lauksaimnieki. Daudzviet lauki ir applūduši vai labība sagūlusi veldrē, apgrūtinot ražas novākšanu.
“Esot uz vietas, tā situācija izskatījās drausmīgāk nekā tas bija sākotnēji bildēs,” pēc teritorijas apsekošanas atzina zemkopības ministrs Uldis Augulis.
Arī Talsu novada pašvaldībā norāda, ka lauksaimniecības zaudējumi vēl tikai tiks aprēķināti un tie, visticamāk, būs lielāki par infrastruktūrai nodarīto postu.
Papildu finansējumu lietavu radīto bojājumu novēršanai plāno lūgt arī Ventspils novada pašvaldība, kur ceļu remontam nepieciešami aptuveni 50 tūkstoši eiro. Savukārt Lauku atbalsta dienests līdz šim saņēmis tikai septiņus Talsu novada lauksaimnieku pieteikumus par lietavu radītajiem postījumiem, jo daudzi vēl turpina apzināt nodarītos zaudējumus.
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