Kurzemes rajona tiesa Liepājā patlaban izskata jautājumu par drošības līdzekļa piemērošanu policistam, kurš aizvadītās nedēļas nogalē Priekules pilsētas svētku laikā tika aizturēts aizdomās par kāda pedagoga piekaušanu līdz nāvei, apliecina tiesas priekšsēdētāja palīdze Velga Lūka.
Tādējādi secināms, ka procesa virzītājs lūdz aizturētajam policistam kā drošības līdzekli piemērot apcietinājumu, jo ar brīvības atņemšanu nesaistītu drošības līdzekļu noteikšanai nav nepieciešams tiesneša lēmums.
Kā vēstīts, 26. jūlijā Valsts policijā saņemta informācija, ka Priekulē pilsētas svētku laikā izcēlās konflikts starp vairākām personām, kā rezultātā vienam vīrietim nodarīti miesas bojājumi.
Palīdzību sniegt ieradušies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, tomēr ātrās palīdzības automašīnā vīrietis miris.
Policisti notikuma vietā aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu aizturēja Valsts policijas jaunāko inspektoru, kurš bija alkohola reibumā. Aizturētais tobrīd darba pienākumus neesot pildījis.
Valsts policijā par notikušo sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 125. panta 3.daļas par tīša smaga miesas bojājuma nodarīšanu, kas vainīgā neuzmanības dēļ bijis par iemeslu cietušā nāvei. Lietas materiāli pēc piekritības tiks nodoti Iekšējās drošības birojam izmeklēšanas veikšanai.
Šeršņova informē, ka par aizturētais ir Valsts policijas jaunākais inspektors, kurš ir amatā, kas saistīts ar reaģēšanas funkciju veikšanu. Vīrietis dienestā ir no 2022. gada septembra un disciplinārsodu viņam nav bijis.
Kā ziņo portāls "liepājniekiem.lv", bojāgājušais ir Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas pedagogs un izglītības programmas "Apģērbu dizains" vadītājs Normunds Vamzis, laikrakstam apstiprināja viņa tuvinieks.
Incidents noticis pie Priekules kultūras nama. Aculiecinieki stāstījuši, ka uzbrucējs bojāgājušo "nositis ar vienu sitienu". Mediķi aptuveni pusstundu cietušo centušies reanimēt, taču neveiksmīgi.
Ministru prezidents Andris Kulbergs (AS) sociālajos medijos uzsvēris, ka traģiskais notikums Priekulē ir nepieņemams. Viņš pārrunājis situāciju ar iekšlietu ministru Jāni Dombravu (NA), kurš "rīkosies, lai lieta tiktu objektīvi un taisnīgi izmeklēta un vainīgais tiktu saukts pie atbildības" un lai nebūtu "nekādas iecietības un nekādu atlaižu".
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