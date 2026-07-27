Pasaules kausa uzvarētāji noskaidroti, bet vismaz 175 ārzemnieki, kas saņēma Kanādas vīzas futbola laikam, nav devušies mājās un pieprasa patvērumu.
Pēc Kanādas Imigrācijas, bēgļu un pilsonības pārvaldes datiem, saistībā ar futbolu vīzas bija izsniegtas vairāk nekā 26 000 ārvalstnieku. To vidū, kas mēģina palikt Kanādā, dominē Āfrikas valstis.
Lielākais pieteikumu skaits saņemts no Ganas pilsoņiem – 27, seko Ēģipte ar 15, Senegāla un Nigērija katra ar desmit un Burundi ar pieciem. Pieteikumi saņemti arī no Ķīnas, Kolumbijas, Bangladešas, Nepālas, Pakistānas, Ekvadoras un citām valstīm.
Arī pēc 2014. gada Pasaules kausa izcēlās Ganas pilsoņi – apmēram divi simti lūdza patvērumu Brazīlijā. Kanādas varas iestādes nav atklājušas, vai patvēruma prasītāji ir fani, sportisti, komandu personāls vai amatpersonas.
Aptauja
Kad noskaidrojies, ka nelegāli ieceļojušajam migrantam patvērums nepienākas, ko darīt valsts iestādēm?
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