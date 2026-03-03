Aizvadītajā svētdienā Valsts policijas darbinieki Rīgā pamanīja "BMW" automašīnu, kuras vadītājs apsteidza dienesta transportlīdzekli un apdzīvotā vietā brauca ar 117 km/h. Automašīnas vadītājs, neklausot policijas prasībai apturēt spēkratu, uzsāka bēgšanu, informē Valsts policija.
Bēgšanas laikā autovadītājs pārkāpa virkni ceļu satiksmes noteikumu, tai skaitā palielināja braukšanas ātrumu līdz pat 200 km/h. Par noteikumu pārkāpumiem uzsākti vairāki administratīvo pārkāpumu procesi, tostarp par braukšanu ar neatbilstošām numurzīmēm. Savukārt par nepakļaušanos prasībai apturēt transportlīdzekli uzsākts kriminālprocess.
1. marta vakarā Valsts policijas Satiksmes drošības vadības biroja Speciālo uzdevumu nodaļas darbinieki, veicot satiksmes uzraudzību ar netrafarētu automašīnu Rīgā, Gustava Zemgala gatvē fiksēja automašīnas "BMW" vadītāju, kurš vietā, kur atļautais maksimālais braukšanas ātrums ir 70 km/h, apsteidza dienesta transportlīdzekli un paātrināja braukšanas ātrumu līdz 117 km/h.
Likumsargi pieņēma lēmumu apturēt pārgalvīgo "BMW" vadītāju un, ieslēdzot bākugunis un speciālo skaņas signālu, deva rīkojumu apturēt transportlīdzekli. "BMW" vadītājs braukšanas ātrumu nesamazināja, bet turpināja kustību — likumsargi atkārtoti vairākkārt deva rīkojumu apturēt transportlīdzekli, bet "BMW" vadītājs, joprojām rupji ignorējot policistu prasības,
palielināja ātrumu līdz pat 200 km/h un turpināja bēgt Viestura prospekta virzienā.
Pārgalvīgais "BMW" vadītājs turpināja bēgt Berģu virzienā un rupji pārkāpa gan atļauto braukšanas ātrumu, gan citus ceļu satiksmes noteikumus. Likumsargi vadītājam vairākkārt izteica prasību apturēt transportlīdzekli, bet viņš turpināja ignorēt policistu rīkojumus, tādēļ tika piesaistīti Valsts policijas papildspēki.
Turpinot kustību pa Jaunciema gatvi, viena no likumsargu automašīnām nošķērsoja ceļu bēgošajam autovadītājam, tādējādi viņu apturot, taču pirms "BMW" vadītājs apstājās, viņš aizķēra otru policijas automašīnu. Pēc transportlīdzekļa apturēšanas Valsts policijas darbinieki konstatēja, ka
automašīnu vadīja 2005. gadā dzimis jaunietis.
Tāpat likumsargi konstatēja, ka transportlīdzeklim ir uzstādītas numura zīmes, kuras neatbilst reģistrācijas dokumentiem, kā arī noteiktajā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate un nav iegādāta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Par šiem pārkāpumiem un atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu Valsts policija uzsāka administratīvā pārkāpuma procesus, bet par nepakļaušanos prasībai apturēt transportlīdzekli — kriminālprocess.
Aptauja
Vai policijas darbinieku algas ir atbilstošas, lai viņi godprātīgi un kvalitatīvi veiktu savu darbu?
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu