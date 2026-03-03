Var tikt ierobežota vārda brīvība, ir kārdinājums sasteigt lietas, vēsu prātu apdraud dezinformācija – riskus, runājot par tiesiskumu Latvijā un ārkārtas situāciju, TV24 raidījumā "Kārtības rullis" uzskaita Prokuroru biedrības prezidente Dace Milberga, advokātu biroja COBALT vadošais partneris Lauris Liepa, Augstākās tiesas priekšsēdētājs Aigars Strupišs un tiesībsardze Karina Palkova.
